46세 '외계인' 호나우지뉴, 11년 만에 공식전 선발 출격

AI 핵심 요약beta
- 라벤나는 13일 호나우지뉴를 포를리전에 선발 출전시킨다고 발표했다
- 호나우지뉴는 2015년 이후 11년 만에 현역 공식전에 복귀한다
- 프로·A매치 통산 299골을 기록한 호나우지뉴는 300호 골에 도전한다
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개인 통산 300호골 대기록 정조준
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 브라질 축구의 전설 '외계인' 호나우지뉴(46)가 11년 만에 현역 선수로 그라운드에 복귀해 개인 통산 정조준 300번째 골에 도전한다.
로이터통신에 따르면 이탈리아 프로축구 3부리그(세리에C) 라벤나의 안드레아 만도를리니 감독은 13일(현지시간) 기자회견을 열고 오는 15일 홈에서 열리는 지역 라이벌 포를리와의 경기에 호나우지뉴를 선발 출전시키겠다고 공식 발표했다.
만도를리니 감독은 "호나우지뉴는 현대 축구에서 가장 위대한 선수 중 한 명"이라며 "포를리전에서 스리톱의 한 자리로 선발 출전하는 데 의심의 여지가 없다. 얼마나 뛸지는 본인과 논의해 결정할 것"이라고 밝혔다.
2002 한일 월드컵에서 호나우두, 히바우두와 함께 브라질의 통산 5번째 우승을 합작하고 발롱도르까지 거머쥐었던 호나우지뉴는 지난 6월 라벤나와 선수 계약을 맺고 구단 지분까지 인수했다. 구단 측은 지난달부터 포를리전 출전을 예고했으나 2015년 브라질 플루미넨세에서 뛴 이후 11년이나 공식전을 치르지 않아 실제 출전 여부는 불투명했다.
호나우지뉴가 축구화를 다시 신은 가장 큰 이유는 '통산 300호 골' 대기록 때문이다. 은퇴 전까지 프로 무대에서 266골, 브라질 국가대표팀(A매치)에서 33골을 기록한 그는 단 한 골만 더 보태면 300골 고지를 밟는다. 상대 팀 포를리의 시모네 라비 역시 기자회견에서 "라벤나가 페널티킥을 얻으면 호나우지뉴가 키커로 나설 것"이라며 그의 대기록 도전에 관심을 보였다.
13일 오후 이탈리아 현지에 도착한 호나우지뉴는 14일 동료들과 한 차례 팀 훈련을 소화한 뒤 곧바로 복귀전에 나선다. 라벤나 구단은 슈퍼스타의 복귀전을 보기 위해 몰려들 인파에 대비해 홈구장 스타디오 브루노 베넬리에 가설 스탠드를 추가 설치했다.
psoq1337@newspim.com