사비의 네덜란드, 그리스에 7-0...클롭의 독일, 세르비아에 3-1

네이션스리그 리그A 2차전...네덜란드, 승점 11 선두

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 네덜란드와 독일이 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL)에서 나란히 승리를 거두며 8강 진출을 향한 치열한 경쟁을 이어갔다.

사비 에르난데스 감독이 이끄는 네덜란드는 14일(한국시간) 암스테르담의 요한 크라위프 아레나에서 열린 2026-2027 UNL 리그A 2조 5차전에서 그리스를 7-0으로 대파했다. 네이션스리그 역대 최다 점수 차 승리 타이기록이다. 사비 감독 체제에서 무패 행진을 달린 네덜란드는 승점 11로 조 선두를 굳게 지켰다.

네덜란드는 전반 6분 크리센시오 서머빌이 상대 수비 실수를 틈타 선제골을 뽑아내며 포문을 열었다. 이어 미드필더 티자니 레인더르스(알 카디시야)의 원맨쇼가 펼쳐졌다. 레인더르스는 전반 12분 추가 골을 넣은 뒤 18분과 33분 연달아 골망을 흔들며 불과 21분 만에 A매치 개인 첫 해트트릭을 완성했다. 전반 40분에는 위리엔 팀버가 도니얼 말런의 크로스를 득점으로 연결하며 전반에만 5-0으로 달아났다.

[암스테르담 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=네덜란드의 사비 에르난데스 감독이 13일(현지시간) 그리스와의 2026-2027 UEFA 네이션스리그 리그A 2조 경기에서 작전을 지시하고 있다. 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

후반에도 화력은 식지 않았다. 후반 14분 팀버가 멀티 골을 작성했고, 2분 뒤 말런이 쐐기 골을 터뜨리며 7골 차 대승을 마무리했다. 네덜란드는 유효 슈팅 13개를 몰아친 반면 그리스의 유효 슈팅을 단 1개로 틀어막으며 지난달 원정 2-2 무승부의 아쉬움을 완벽히 씻어냈다.

같은 시간 위르겐 클롭 감독의 독일도 세르비아 베오그라드의 라이코 미티치 스타디움에서 열린 원정 경기에서 세르비아를 3-1로 꺾었다. 2026 북중미 월드컵 부진으로 경질된 율리안 나겔스만 감독의 후임으로 부임한 클롭 감독은 초반 3경기 무승(2무 1패)을 딛고 세르비아를 연파하며 2연승(승점 8)을 달렸다. 이날 경기는 세르비아 팬들의 인종차별 행위에 따른 UEFA 징계로 무관중으로 치러졌으나 지도자를 동반한 15세 미만 어린이 등 약 5000명의 입장은 허용됐다.

[암스테르담 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=독일의 위르겐 클롭 감독이 13일(현지시간) 세르비아와의 2026-2027 UEFA 네이션스리그 리그A 2조 경기를 앞두고 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

독일은 경기 시작 3분 만에 행운의 선제골을 잡았다. 코너킥 상황에서 카이 하베르츠의 헤더가 세르비아 수비수 스르단 바비치의 몸에 맞고 자책골로 연결됐다. 전반 14분에는 하베르츠의 슈팅이 골키퍼 선방에 막히자 플로리안 비르츠가 흘러나온 공을 밀어 넣어 2-0을 만들었다. 후반 5분에는 A매치 데뷔전에 나선 브라얀 그루다가 자기 진영에서 공을 가로챈 뒤 단독 드리블 돌파에 이은 땅볼 슈팅으로 세 번째 골을 뽑아냈다.

세르비아는 후반 11분 바비치가 만회 골을 터뜨리며 추격에 나섰으나 스스로 무너졌다. 후반 31분 바냐 드라고예비치가 거친 태클로 비디오판독(VAR) 끝에 퇴장당했고 후반 44분에는 안드리야 지브코비치마저 항의하다 레드카드를 받아 수적 열세에 놓였다.

리그A 2조는 최종전까지 8강 진출 팀을 알 수 없는 혼전 양상으로 접어들었다. 조 상위 2개 팀에 주어지는 8강 티켓을 놓고 선두 네덜란드(승점 11)와 공동 2위 독일, 그리스(이상 승점 8)가 경합한다. 승점이 같을 경우 승자승 원칙을 우선 적용한다. 운명의 6차전은 오는 17일 열린다. 독일은 안방 베를린에서 네덜란드와 격돌하고, 그리스는 홈에서 최하위 세르비아(5패·승점 0)를 상대한다.

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