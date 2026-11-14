수원시 '2026년 참좋은 지방자치 정책대회' 한국지방자치학회장상 수상

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시는 13일 시민의 새빛민원함으로 지방자치학회장상을 수상했다
- 이재준 시장은 새빛톡톡 등 수원형 다채널 소통 창구 성과를 소개했다
- 시민의 새빛민원함은 디지털 약자도 쉽게 이용하는 오프라인 민원 창구다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 디지털 기기 사용이 익숙지 않은 시민들도 손쉽게 시정에 목소리를 낼 수 있도록 구축한 오프라인 소통 행정의 우수성을 인정받았다.
수원특례시는 지난 13일 국회 사랑재에서 열린 '2026년 참좋은 지방자치 정책대회'에서 '폭싹 담았수다! 시민의 새빛민원함'으로 한국지방자치학회장상을 수상했다고 14일 밝혔다.
참좋은지방정부협의회가 주최·주관한 이날 대회에서는 수원시를 비롯한 전국 19개 지방정부가 참여해 우수 정책을 발표하고 지역 혁신 사례를 공유했다.
직접 발표자로 나선 이재준 수원특례시장은 새빛톡톡, 새빛민원실(베테랑팀장), 시민의 새빛민원함, 새빛만남 등 수원형 다채널 소통 창구의 운영 성과를 소개했다.
이번에 수상의 영예를 안은 '시민의 새빛민원함'은 회원가입이나 온라인 접속 등 복잡한 절차 없이 시민 누구나 생활 속 불편 사항을 적어 넣으면 담당 부서가 검토해 해결 방안을 찾는 오프라인 소통 창구다.
온라인 민원 신청에 어려움을 겪는 어르신 등 디지털 약자의 접근성 한계를 보완해 행정의 문턱을 대폭 낮췄다는 평가를 받았다.
특히 접수부터 처리까지 현장을 직접 확인하며 시민 눈높이에서 대안을 모색하고 기존에 불가 판정을 받았던 '안 되는 민원'까지 다시 들여다보며 책임 행정을 구현한 점이 돋보였다.
이재준 수원특례시장은 "수원시 시민소통의 핵심 원칙은 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 민원을 끝까지 책임지며 안 되는 민원도 다시 살펴 가능한 해법을 찾는 것"이라며 "앞으로도 시민 한 분 한 분의 목소리에 귀 기울여 시민이 체감할 수 있는 실질적인 변화로 응답하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com