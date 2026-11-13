부산시, '세계 주요 해양도시 평가' 종합 7위…"2030년 5위권 도약"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산이 세계 주요 해양도시 평가에서 2024년보다 세 계단 오른 7위를 기록했다. 해양기술 분야에서는 세계 2위에 올랐다.

부산시는 노르웨이 해양산업 분석기관 메논 이코노믹스와 글로벌 선급·인증기관 DNV가 지난 12일 발표한 '2026 세계 주요 해양도시 평가'에서 부산이 종합 7위를 차지했다고 13일 밝혔다.

이번 평가는 세계 주요 해양도시 50곳을 대상으로 해운 중심지, 해양 금융·법률, 해양기술, 항만·물류, 매력도·경쟁력 등 5개 분야 48개 지표를 분석했다.

노르웨이 해양산업 분석기관 메논 이코노믹스와 글로벌 선급·인증기관 DNV가 지난 12일 발표한 '2026 세계 주요 해양도시 평가'에서 부산이 종합 7위를 차지했다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

싱가포르가 1위를 차지했으며 상하이, 런던, 로테르담, 도쿄, 오슬로가 뒤를 이었다. 부산은 2024년 10위에서 3계단 상승했다.

부산은 해양기술 분야에서 2위를 기록했다. 조선·해양산업을 중심으로 축적한 기술 역량이 평가에 반영된 것으로 풀이된다. 항만·물류 분야 순위도 2024년 17위에서 올해 9위로 올랐다.

시는 세계 2위 환적항만이자 컨테이너 물류 거점인 부산의 기반을 바탕으로 해양산업과 연구, 금융, 물류 기능을 연계해 나갈 계획이다.

해양수산부의 부산 안착을 지원하고 HMM 등 주요 해운기업의 부산 이전을 통해 국가 해양정책 중심도시로서 역할도 강화한다. 글로벌 해양 비즈니스 허브 조성과 북극항로 개척, 관련 산업 육성도 추진한다.

국제 해양 협력 기반도 확대한다. 부산은 2027년 세계항구도시협회 총회와 2028년 제4차 유엔해양총회 개최 도시로 선정됐다. 올해는 2026 PNLG 국제포럼을 개최했다.

북극항로 시범 운항을 통해 미래 항로 개척 가능성을 확인했으며, 해양과학기술 산학연 협력 플랫폼 'K-OceanX'와 국제수로기구 인프라센터를 기반으로 해양산업 혁신과 국제 협력을 강화하고 있다.

시는 이번 평가를 계기로 해양기술 경쟁력을 높이고 해운·금융·법률 등 고부가가치 해양서비스 기능을 확충해 2030년 세계 5위권 해양도시로 도약한다는 방침이다.

해양정책 컨트롤타워 기능을 강화하고 해운기업과 해양금융 기능을 집적한다. 또 부산해사국제상사법원 설립과 북극항로 상용화 기반 조성도 지속 추진할 계획이다.

전재수 시장은 "부산이 보유한 항만·물류 인프라와 해양산업 경쟁력이 세계적으로 인정받고 있음을 보여주는 의미 있는 결과"라며 "주요 해운기업의 부산 이전을 발판으로 해운·금융·법률·기술이 집적된 글로벌 해양 비즈니스 허브를 조성하고, 2030년 세계 5위권 해양도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com