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교원·일반직·교육공무직 참여…3개 노동조합 공동 협력

12월 11일까지 접수…내년 희망학교서 시범운영 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시동부교육지원청은 교직원의 반복적인 행정업무를 줄이고 업무 처리 과정에서 발생하는 오류를 예방하기 위해 '2026년 서울교육 AI 활용 공모전'을 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 공모전은 학교와 교육행정기관에서 교직원들이 개별적으로 개발하거나 활용하고 있는 인공지능(AI) 기반 업무지원 도구와 활용 사례를 발굴하기 위해 마련됐다.

2026년 서울교육 AI 활용 공모전 포스터. [사진=서울시교육청]

특히 현장에서 이미 활용되고 있지만 다른 학교나 기관에는 알려지지 않은 업무개선 사례를 찾아 서울교육 전체로 확산하는 데 초점을 맞췄다.

공모 대상은 서울시교육청과 산하기관 및 각급 학교에 근무하는 교직원이다. 교원과 일반직 공무원, 교육공무직 등 직종에 관계없이 누구나 참여할 수 있다.

이번 공모전에는 서울교사노동조합과 서울시교육청노동조합, 학교비정규직노동조합 등 3개 노동조합도 협력기관으로 참여한다.

각 노동조합은 소속 조합원들에게 공모전 참여를 안내하고 다양한 직종의 교직원들이 AI 활용 경험을 공유할 수 있도록 지원할 예정이다.

작품 접수는 16일부터 다음 달 11일까지 진행된다.

동부교육지원청은 접수된 사례를 대상으로 12월 중 1차 서면심사와 2차 발표·시연심사를 실시해 최종 우수작 10편을 선정할 계획이다.

선정된 우수사례는 내년 희망학교 등을 대상으로 시범운영을 실시하고 실제 업무개선 효과를 검증한다.

이후 검증 결과를 토대로 다른 학교와 교육행정기관에서도 활용할 수 있도록 공유·확산할 방침이다.

동부교육지원청은 AI를 활용한 업무자동화와 행정오류 예방 사례가 확산되면 교직원들이 반복적인 행정업무에 사용하는 시간을 줄이고 교육활동에 더욱 집중할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김선자 동부교육지원청 교육장은 "이번 공모전은 AI를 활용해 행정오류를 사전에 예방하고 교직원의 업무 부담을 줄이는 시도"라며 "개인 PC 속에 머물던 현장의 숨은 노하우가 서울교육 전체의 업무개선으로 이어질 수 있도록 우수사례 발굴과 현장 확산을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com