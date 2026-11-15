HD현대·안두릴 "美 해군용 무인수상함, 미국서 건조"…현지화로 수주 공략

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정부 발주 전 양사 공동 투자…선제 개발로 시장 선점

페루 현지 건조 경험 활용…설계·기술 지원 역량 강조

2027년 상반기 성능 검증 완료 목표…美 수주 경쟁 대비

[울산=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 미국 방산기업 안두릴과 공동 개발한 무인수상함을 앞세워 미국 해군 시장 공략에 나선다. 더불어 미 해군에 공급할 무인수상함은 미국 현지에서 건조한다는 계획도 발표했다. 국내에서 축적한 함정 설계·건조 기술을 미국 현지 생산에 접목해 수주 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

HD현대와 안두릴은 지난 12일 HD현대중공업 울산조선소에서 열린 600톤급 무인수상함 'ASV 알파' 진수식 이후 기자간담회를 갖고 이 같은 사업화 계획을 밝혔다.

셰인 애넛 안두릴 해상 및 기동 체계 사업부문 수석 부사장. [사진=HD현대중공업]

이날 셰인 애넛 안두릴 수석부사장은 "미 해군을 위한 함정은 미국에서 건조될 것"이라고 밝혔다. 구체적인 생산 조선소와 미 해군 사업 참여 계획에 대해서는 공개하지 않았다.

이번에 진수한 ASV 알파는 HD현대와 안두릴이 공동 개발한 경하중량 600톤급 중형 무인수상함이다. 승조원 없이 장기간 자율 운항하며 정찰·감시와 해양 정보 수집 등 다양한 임무를 수행하도록 설계됐다.

양사는 지난해 11월 전략적 협력 계약을 체결한 이후 약 1년 만에 시제함을 진수했다. HD현대는 선체 설계·건조와 자율운항 기술을, 안두릴은 인공지능(AI) 기반 임무 자율화 기술을 담당했다.

최태복 HD현대중공업 상무. [사진=HD현대]

◆ 美 해군용 무인함정 현지 건조…HD현대 설계·기술 지원으로 경쟁력 확보

미국 현지 건조 방침은 미 해군 시장 진출을 위한 사업화 전략의 일환이다. HD현대와 안두릴은 한국에서 확보한 함정 건조 기술과 자율화 기술을 바탕으로 미국 현지 생산체계를 구축해 향후 무인함정 수요에 대응한다는 구상이다.

HD현대는 미국에서 무인수상함을 건조하더라도 국내에서 축적한 설계·생산 경험을 활용하면 건조 기간과 품질 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.

HD현대중공업 관계자는 "페루에서 현지 건조 사업을 진행하며 경험을 충분히 쌓았다"며 "설계와 공법, 기술적인 지원을 통해 미국에서도 충분히 건조할 수 있을 것으로 보고 있다"고 설명했다.

HD현대는 앞서 페루에서 현지 조선소와 협력해 함정을 건조하는 사업을 추진해 왔다. 단순히 완성된 함정을 수출하는 데 그치지 않고 국내에서 축적한 설계·건조 기술을 현지에 이전해 생산하는 방식이다.

이상봉 HD현대중공업 전무는 "함정을 확보하려는 대부분의 국가는 자국 건조를 희망한다"며 "우리는 야드를 구축하고 기술을 전수할 수 있는 역량을 갖추고 있다"고 말했다.

이어 가격과 성능, 납기 경쟁력에 더해 현지 산업협력 능력이 해외 함정 수주에서 중요한 경쟁 요소가 되고 있다고 설명했다.

안두릴 역시 HD현대의 건조 역량을 높이 평가했다. 애넛 수석부사장은 HD현대를 협력 파트너로 선택한 이유에 대해 세계 최고 수준의 조선 역량을 보유하고 있기 때문이라고 밝혔다.

실제 이번 시제함은 기존 선박 건조 방식과 달리 설계와 자재 구매 순서를 조정해 개발 기간을 단축했다.

설계를 담당한 장준호 HD현대중공업 수석은 "일반적으로 선박을 설계하고 자재를 구매해 시운전까지 마치는 데 최소 3년 정도가 걸린다"며 "이번에는 설계한 뒤 자재를 구매하는 것이 아니라 자재를 먼저 확보하고 거기에 맞춰 설계를 진행하는 방식으로 바꿨다"고 설명했다.

미국 해군이 무인전력의 신속한 확보를 추진하는 상황에서 이러한 건조 속도와 생산 역량이 향후 수주 경쟁의 주요 변수로 작용할 전망이다.

이상봉 HD현대중공업 전무. [사진=HD현대]

◆ 정부 발주 전 공동 투자로 시제함 개발…내년 상반기 검증 완료 목표

이번 무인수상함 사업의 또 다른 특징은 정부 발주를 기다리지 않고 기업이 먼저 기술과 제품을 개발했다는 점이다.

HD현대와 안두릴은 개발비를 각각 50%씩 부담해 ASV 알파를 제작했다. 기존에는 군이 필요한 함정의 성능과 사양을 정한 뒤 업체가 개발에 착수하는 방식이 일반적이었지만, 이번에는 양사가 자체적으로 제품을 개발해 시장에 제안하는 방식을 택했다.

이상봉 전무는 "예전에는 시장에서 먼저 소요를 제시하면 그때부터 개발에 들어갔지만 무인 시대에는 업체가 주도해서 기술과 상품을 만들어내고 이를 통해 시장을 창출하는 것"이라고 설명했다.

미국은 군이 개발을 주도하는 방식 외에도 기업이 자체 개발한 시제품의 성능을 평가해 도입하는 방식으로 무인전력 확보를 추진하고 있다. HD현대와 안두릴은 이번 시제함을 실제 시험에 투입해 기술력을 입증하고 향후 미 해군 사업 참여 기회를 확보한다는 계획이다.

HD현대는 ASV 알파가 미 해군이 요구하는 기본적인 성능 조건을 충족하는 수준으로 개발됐다고 평가했다. 실제 사업에 선정될 경우 고객이 요구하는 무장과 센서 등을 모듈 형태로 탑재할 수 있도록 설계했다는 설명이다.

기술적 차별점으로는 함정 자율화 토탈 솔루션 'VAOne'을 내세웠다. VAOne은 선박의 자율항해뿐 아니라 추진기관 운용과 이상 상황 대응까지 자동화하는 기술이다. 여기에 안두릴의 임무 자율화 플랫폼 '래티스(Lattice)'를 결합해 정찰·감시 등 군사 임무를 수행하도록 했다.

김형택 HD한국조선해양 상무. [사진=HD현대]

김형택 HD현대중공업 상무는 "기존 자율운항 기술이 정해진 목적지까지 항해하는 데 집중했다면 VAOne은 연료와 기관 상태, 선박 안팎의 위험 요소를 인지하고 판단해 대응하는 기능까지 수행한다"고 설명했다.

양사는 지난 10월 미국 롱비치 해상에서 자율운항과 기관 이상 대응, 임무 변경, 임무 장비 운용 등을 포함한 공동 시연을 진행했다. 이를 통해 확보한 기술을 ASV 알파에 적용하고 후속 검증에 나선다는 계획이다.

HD현대는 울산에서 약 3개월간 시운전을 거친 뒤 2027년 초 시제함을 미국으로 이동시킬 예정이다. 한국에서는 선박 운항과 주요 장비 관련 시험을, 미국에서는 안두릴의 임무 자율화 기술을 중심으로 추가 시험을 진행한다.

전체 성능 검증을 마치는 목표 시점은 2027년 상반기다. 이후 시험 결과를 바탕으로 미 해군을 비롯한 글로벌 무인함정 시장에서 사업화를 본격 추진한다는 방침이다.

한국 해군도 잠재 고객으로 거론된다. HD현대는 한국 해군과 무인수상함의 활용 방안을 논의하고 있으며, 향후 시제함 또는 유사한 플랫폼을 활용한 실험 사업 등을 검토하고 있다고 밝혔다.

장기적으로는 무인함정 건조뿐 아니라 자율화 소프트웨어와 설계·엔지니어링 기술 공급, 유지·보수(MRO)까지 사업 영역을 넓힌다는 구상이다.

이상봉 전무는 "미 해군이 중요하게 보는 것은 누가 먼저 배를 물에 띄우느냐가 아니라 누가 안정적으로 지속 가능한 작전을 보장하느냐"라며 "우리가 갖고 있는 기술과 건조 역량이 향후 미국 시장에서 경쟁력을 발휘할 것으로 기대한다"고 말했다.

chanw@newspim.com