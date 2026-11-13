'64년 만에 홈 승리' 이탈리아, 프랑스 3-1 제압…지단 사령탑 첫 패배

AI 핵심 요약beta
- 이탈리아는 13일 프랑스를 3-1로 꺾고 조 선두에 올랐다
- 이탈리아는 1962년 이후 64년 만에 안방에서 프랑스를 제압했다
- 프란체스코 피오 에스포지토는 멀티골로 역전승을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=이탈리아가 안방에서 64년 만에 프랑스를 꺾었다.
이탈리아는 13일(이하 한국시간) 이탈리아 밀라노의 주세페 메아짜 스타디움에서 열린 프랑스와 2026~2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 리그A 1조 5차전 홈 경기에서 3-1 역전승을 거뒀다.
이날 승리로 이탈리아는 3승 1무 1패(승점 10)를 기록, 프랑스(승점 10)와 승점은 같았지만 상대 전적(1승 1무)에서 앞서 조 선두로 올라섰다. 특히 이탈리아는 1962년 이후 64년 만에 안방에서 프랑스를 꺾으며 묵은 갈증을 풀었다.
이날 이탈리아의 출발은 좋지 않았다. 전반 10분 만에 마이클 올리세에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 하지만 전반 중반 이후 이탈리아가 중원을 장악하며 반격의 서막을 올렸다. 이탈리아는 전반 26분 니콜로 캄비아기가 내준 컷백을 프란체스코 피오 에스포지토가 밀어 넣어 승부를 원점으로 돌렸다.
흐름을 탄 이탈리아는 계속해서 프랑스를 몰아붙였다. 후반 18분에는 중원부터 짧은 패스를 주고받으며 프랑스 수비진을 허물었다. 이어 왼쪽 측면에서 페데리코 디마르코가 올린 크로스를 다비데 프라테시가 간결한 슈팅으로 마무리해 역전에 성공했다.
기세가 오른 이탈리아는 후반 30분 에스포지토가 이날 자신의 두 번째 골이자 쐐기 골을 터뜨리며 3-1 역전극을 완성했다. 에스포지토는 A매치 14경기에서 8골을 기록하며 가파른 성장세를 이어갔다.
반면 지난 7월 부임한 뒤 4경기에서 3승 1무로 무패 행진을 이어가던 프랑스 지네딘 지단 감독은 이탈리아 원정에서 쓰라린 첫 패배를 당했다.
willowdy@newspim.com