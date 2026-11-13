'취권' 원로 액션배우 황정리 별세…향년 81세

AI 핵심 요약beta
- 황정리가 13일 별세한 사실이 전해졌으며 향년 81세다.
- 황정리는 1978년 영화 ‘취권’에서 악역을 맡아 이름을 알렸다.
- 황정리는 340여편의 영화에 출연하고 한국 무예 보급에 힘썼다.
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340여편 출연…'모래시계' 무술감독·무예 보급 활동
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '취권'에서 청룽(성룡)과 호흡을 맞춘 원로 액션배우 황정리가 별세한 사실이 13일 전해졌다. 향년 81세.
고인은 전날 세상을 떠났다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 13호실에 마련된다.
1944년 경남 함양에서 태어난 황정리는 태권도 사범으로 활동하다 1974년 영화 '돌아온 외다리'를 통해 배우로 데뷔했다.
1976년 오사원 감독의 '남권북퇴'를 계기로 홍콩 영화계에 진출했으며 이후 '사형도수', '취권', '사망탑' 등 다수의 무술영화에 출연했다.
특히 1978년 개봉한 '취권'에서는 주인공 황비홍과 맞서는 악역 염철심을 연기했다. 태권도를 바탕으로 한 빠르고 강한 발차기 액션을 선보이며 국내외 관객에게 이름을 알렸다.
고인은 한국과 홍콩을 오가며 30여년 동안 340여편의 영화에 출연했다. 1983년에는 '광동살무사'의 연출과 주연을 맡으며 감독으로도 활동 영역을 넓혔다.
1995년 SBS 드라마 '모래시계'에서는 무술감독으로 참여하는 등 영화와 방송을 넘나들며 활동했다.
영화 활동과 함께 태권도와 한국 무예 보급에도 힘썼다. 베트남전 파병 부대에서 태권도 교관을 맡았으며 미주와 유럽, 중남미 등에서 세미나를 열어 한국 무술을 알렸다.
이후 황정리세계무술총연합회 총재와 국기원 세계태권도본부 홍보대사 등을 지내며 무예 교류 활동을 이어갔다.
발인은 오는 15일 오전 8시50분이며 장지는 이천호국원이다.
taeyi427@newspim.com