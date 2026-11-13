하나은행, 4년 반 만에 기술금융 평가 1위…소형리그 1위는 부산은행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융위, 2026년 상반기 기술금융 테크평가 결과

대형 하나·기업, 소형 부산·경남 1·2위

품질심사 '우수' 기관 4곳서 11곳으로

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 하나은행이 금융당국의 반기별 기술금융 평가에서 대형리그 1위에 올랐다. 하나은행이 1위를 차지한 것은 2021년 하반기 이후 처음이다. 신용대출과 투자 공급액을 크게 늘린 결과다.

소형리그에서는 부산은행이 1위, 경남은행이 2위를 차지했다. 두 은행은 직전 평가에서도 1·2위였다.

기술신용평가서 품질을 따지는 품질심사평가에서는 '우수' 등급을 받은 기관이 4곳에서 11곳으로 늘었다.

[자료=금융위]

◆ 하나은행, 신용대출·투자 확대로 최고점…기업은행 2위

금융위원회는 지난 11일 테크평가위원회를 서면으로 열고 2026년 상반기 기술금융 테크평가 결과를 의결했다고 13일 밝혔다.

대형리그(6개 은행)에서는 하나은행이 1위, 기업은행이 2위를 차지했다.

금융위에 따르면 하나은행은 이번 평가에서 신용대출과 투자 공급액을 크게 확대해 최고점을 받았다.

기업은행은 지난 평가에서 상대적으로 부진했던 신용대출과 창업기업 지표에서 좋은 점수를 받아 상위권으로 올라섰다.

직전 평가인 2025년 하반기에는 국민은행이 1위, 농협은행이 2위였다.

◆ 부산은행, 기술평가 기반 투자 늘려 소형리그 1위

소형리그(8개 은행)에서는 부산은행이 1위, 경남은행이 2위를 차지했다. 금융위는 부산은행과 경남은행이 이번 평가에서도 좋은 성적을 거뒀으며, 특히 부산은행은 기술평가 기반 투자를 확대해 1위를 달성할 수 있었다고 설명했다.

직전 평가인 2025년 하반기에는 경남은행이 1위, 부산은행이 2위였다.

테크평가는 기술금융의 안정적 공급·관리와 지속적인 개선을 위해 은행의 기술금융 공급실적과 지원역량을 반기별로 평가하는 제도다. 은행을 대형리그(6개), 소형리그(8개), 기타리그(3개)로 나눠 공급규모 등 정량지표(85점)와 인력·조직 등 지원역량을 보는 정성지표(15점)로 점수를 매긴다.

정량평가는 금융감독원, 정성평가는 신용정보원이 맡고 금융연구원 검증을 거쳐 테크평가위원회가 의결한다. 평가 결과는 신용보증기금·기술보증기금 출연금 가감률에 차등 적용된다. 2023년 하반기와 2024년 상반기에는 '기술금융 개선방안' 마련 등으로 평가가 실시되지 않았다.

◆ 기술신용평가 품질 '우수' 4곳에서 11곳으로

금융위는 기술신용평가 품질 개선을 위해 외부 전문가 중심으로 품질관리위원회를 구성해 반기별 품질심사평가도 하고 있다. 교수·연구원 등 외부위원으로 꾸려진 위원회가 기술신용평가사(TCB) 6곳과 자체평가은행 8곳의 품질요건, 내부 품질관리 활동, 평가서 품질 등을 심사한다.

이번 평가에서 TCB 6곳은 모두 '우수' 등급을 받았다. NICE디앤비, 한국평가데이터, 서울평가정보, NICE평가정보, 이크레더블, 한국기술신용평가다. 자체적으로 기술신용평가가 가능한 자체평가은행 8곳 가운데서는 농협은행, 아이엠뱅크, 신한은행, 하나은행, 국민은행 5곳이 '우수' 등급을 받았다.

평가대상 14곳은 지난해 하반기 평가에 이어 모두 '양호' 이상 등급을 받았다. '우수' 등급을 받은 기관은 4곳에서 11곳으로 크게 늘었다.

TCB 등급은 2023년 상반기 평가 때 '보통' 5곳, '미흡' 1곳이었다. 2024년 하반기부터 지난해 하반기까지 세 차례 평가에서는 '우수'가 1곳씩이었다.

평가대상 기관이 추천해 제출한 기술신용평가서 가운데서는 아이엠뱅크가 '최우수 평가서'로, NICE평가정보·서울평가정보·우리은행이 '우수 평가서'로 선정됐다.

금융위는 "평가서의 전반적인 품질이 개선됐다"며 "향후에는 평가대상 기관 간 평가서 품질 관련 선의의 경쟁이 이뤄질 것으로 기대된다"고 밝혔다.

◆ 기술금융 잔액 334.5조…'질적 성장' 중심 평가체계로 전환 추진

기술금융 잔액은 2023년 304조5000억원, 2024년 302조8000억원, 2025년 318조7000억원에 이어 올해 상반기 334조5000억원을 기록했다.

금융위는 대형은행을 중심으로 기술금융 공급 증가 추세가 이어지는 가운데 각 은행이 전담부서·인력 운영, 평가체계 고도화, 특화상품 설계 등 기술금융 관리체계를 안정적으로 유지하고 있다고 평가했다. 기술금융의 객관성 확보와 신뢰성 제고 등 질적 고도화를 위한 노력도 이어가고 있다고 덧붙였다.

이 같은 양적·질적 개선은 평가기관의 기술금융 조직체계와 관리수준이 자리를 잡고, 전문인력 비중 증가와 평가모형 안정성 등 평가품질이 개선된 데 따른 것이라는 설명이다.

금융위는 이번 평가를 통해 기술금융의 외형적 확대뿐 아니라 기술평가의 내실과 금융지원의 실효성까지 고려하는 질적 성장 중심의 평가체계로 전환해 나갈 계획이다. 우수한 기술과 연구개발(R&D) 성과, 지식재산(IP) 등이 기업에 대한 실질적인 금융지원으로 이어지도록 기술금융의 질적·양적 성장을 이끈다는 방침이다.

[사진=금융위원회]

ssup825@newspim.com