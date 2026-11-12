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[핌in현장] 서울옥션의 '옥션쇼', 감상부터 경매까지…"미술시장의 새로운 돌파구"

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  • 서울옥션이 11일 강남센터에서 1000여점 규모의 ‘2026 옥션 쇼’를 개최했다
  • 축제는 2주간 12개 경매와 8개 전시·팝업으로 진행된다
  • 23일 이브닝 세일에는 김환기 미공개작 등 34점이 출품된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 근대미술의 거장 김환기의 미공개 작품부터 피카소, 샤갈 등 1000여점의 작품이 '2026 옥션 쇼'를 출품된다.

11일 서울 강남구에 위치한 서울옥션 강남센터에서는 대규모 미술 문화 축제 '2026 옥션 쇼'가 개최됐다. 이는 1000여점의 작품을 선보이는 축제로, 2주간 총 12개 경매와 8개 전시·브랜드 팝업 등이 진행된다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 옥션쇼'를 통해 국내에 첫 공개된 김환기의 작품. [사진=이지은 기자] 2026.11.11 alice09@newspim.com

이번 '옥션 쇼'는 2017년 코엑스에서 진행된 이후 무려 19년 만에 열린 것으로, 누구나 자신의 취향과 예산에 맞춰 작품을 감상하고, 직접 응찰하며 소장의 즐거움을 발견할 수 있도록 마련됐다.

이번 축제의 하이라이트는 오는 23일 열리는 '이브닝 세일'이다. 해당 경매에는 34점, 약 190억원 규모의 작품이 출품된다.

이브닝 세일에서는 김환기의 미공개 블루 전면점화 '30-XI-71 #212'가 국내에 첫 공개된다. 낮은 추정가는 28억이다.

정태희 경매기획운영팀장은 해당 작품에 대해 "김환기의 작품은 개인 컬렉터가 소장한 것으로, 오랜 시간 설득해서 출품하게 됐다. 갤러리나 옥션에서는 공개된 적이 없던 작품이기에 의미 있는 작품"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 옥션쇼'의 '이브닝 세일' 전시 전경. [사진=이지은 기자] 2026.11.11 alice09@newspim.com

김환기의 작품은 가로 152cm의 사이즈를 자랑한다. 파란색의 점들 사이로 이와 대비되는 노랗고 빨간 점들이 흐르는 것이 특징이며, 1971년 뉴욕 시기에 제작된 전면 점화이다. 작가는 이 색점에 고향과 사람에 대한 그리움, 고향 신안에서 올려다본 까만 밤하늘에 반짝이는 별과 같은 자연에 대한 갈망 등 여러 의미와 상념을 담아냈다.

정 팀장은 "초대형은 아니지만, 가로 형태의 독특한 점화"라면서 "다양한 색점을 통해 컬러감을 엿볼 수 있다. 최고 추정가는 45억정도이며, 작품의 값어치를 알아봐주시는 분에게 갔으면 하는 마음"이라고 말했다.

일본 현대미술을 대표해 온 쿠사마 야요이의 정물화도 '이브닝 세일'에 출품됐다. 1997년 작품 '플라워스(Flowers)'를 비롯한 회화 3점은 각각 1호, 3호, 4호의 작은 캔버스에 담겨 소장 가치를 높였다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 옥션쇼'에 출품된 김창열 작가의 1970년대(왼쪽), 1980년대 물방울 그림. [사진=이지은 기자] 2026.11.11 alice09@newspim.com
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 옥션쇼'의 '이브닝 세일' 전시 전경. [사진=이지은 기자] 2026.11.11 alice09@newspim.com

'이브닝 세일'에는 근대미술 거장의 작품뿐 아니라 정영주, 게르하르트 리히터, 최욱경, 김종학, 우국원 등의 작품도 함께 출품됐다.

또한 김창열 작가의 각 연대를 대표하는 물방울 작품도 있다. 1978년 제작된 물방울 그림은 작가가 다양한 크기와 형태, 배열 등을 실험한 조형적 특징을 보여준다. 그리고 1980년대 제작된 물방울에서는 더욱 화려한 색채를 엿볼 수 있다.

'이브닝 세일'과 함께 컬렉터의 발길을 붙잡는 곳이 바로 '모던(MODERN)' 전시이다. 19~20세기 세계적인 근대 미술 거장들의 주요작이 있다. 해외에서는 피카소와 르누아르, 샤갈과 국내에서는 김환기, 이중섭, 박수근 등의 총 500억원의 추정가 작품들이 출품됐다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 옥션쇼'의 경매 중 하나인 '데일리 경매' 전시 전경. [사진=이지은 기자] 2026.11.11 alice09@newspim.com

이외에도 체납 세금의 국고 환수를 추진하는 특별 경매 '국세청 특별경매'도 하나의 볼거리로 자리잡았다. 에르메스부터 샤넬, 까르띠에, 롤렉스, 루이비통, 반 클리프 앤 아펠, 부쉐론 주얼리와 각종 주류까지 고액 체납자의 압류품을 공개 매각하는 곳이다.

또한 경매가 처음인 관람객도 자신의 예산에 맞춰 참여할 수 있는 '데일리 경매'도 마련됐다. '데일리 경매'는 매일 진행되며, 날짜마다 다른 주제의 작품과 수집품을 선보인다. 포스터와 판화, 공예품과 주얼리 등 다양한 품목을 통해 경매를 경험할 수 있도록 했다. 출품작별 시작자는 0원부터 1만원까지 책정한 것이 특징이다.

정태희 팀장은 "미술 시장이 정말 어렵고 힘들다. 이번 '옥션 쇼'는 이런 힘든 상황에서 하나의 돌파구를 마련하기 위해 준비한 것"이라며 "많은 분들이 다양하게 접할 수 있는 루트를 만들어서 취향에 따라 경매를 즐길 수 있는 테마를 만들었다"고 밝혔다.

서울옥션의 대규모 미술 문화 축제 '2026 옥션 쇼'는 오는 24일까지 강남센터에서 진행된다.

alice09@newspim.com

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옥주현 '190억 한남더힐' 구청에 압류됐다고? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 뮤지컬 배우 옥주현씨가 190억원에 매입한 한남더힐 아파트가 경매에 넘어가면서 이전 소유자의 부동산 거래 차익도 주목받고 있다. 전 소유자는 중견기업 오너로 10년간 보유해 120억원의 차액을 벌었다.  [서울=뉴스핌] 서울 용산구 한남 더힐 전경 ◆69억원에 산 한남더힐, 190억원에 매각 11일 부동산 등기부등본에 따르면 옥주현씨는 지난해 5월 7일 전 소유자와 서울 용산구 한남더힐 전용면적 약 243㎡(약 74평) 복층형 주택의 매매계약을 체결했다. 올해 4월 10일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 거래가격은 당시 방탄소년단(BTS) 진의 175억원 거래를 넘어선 단지 역대 최고가였다. 전 소유자는 2015년 9월 해당 주택을 69억원에 매입했다. 약 10년 사이 가격이 2.8배로 올라 매매 차액은 121억원에 달했다. 단, 세금과 금융비용 등을 차감하기 전 금액이다. 이 소유자는 매매 차익을 바탕으로 부친이 보유한 용산구 이태원동 '어퍼하우스 남산' 두 채를 각각 102억원과 103억원에 매입하는 계약도 체결했다. 중개업소를 거치지 않은 직거래였다. 두 주택은 전용면적 각각 235㎡와 233㎡로 같은 층에 나란히 자리하고 있다. 소유권 이전은 한남더힐을 옥씨에게 넘긴 날과 같은 4월 10일 이뤄졌다. 별도 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입으로 추정되지만, 한남더힐 매각대금이 사용됐는지는 확인되지 않았다. 어퍼하우스 남산은 신원종합개발이 옛 남산체육관을 리모델링해 조성한 4개 동, 19가구 규모의 고급빌라다. ◆반년 만에 경매행…차입 부담 거론 서울서부지법은 지난 10월 14일 옥씨 소유 한남더힐에 대한 임의경매 개시를 결정했다. 매매 계약한 지 약 6개월 만이다. 경매 신청 채권자는 한국금융자산관리대부이며 청구액은 약 21억7000만원이다. 등기부상 근저당권은 4건, 채권최고액 합계는 약 237억원으로 보도됐다. 채권최고액은 담보로 보장받는 채권의 한도여서 실제 대출 잔액과는 다르다. 경매 배경으로는 부동산 매입 과정에서 커진 차입 부담이 거론된다. 옥씨가 법인 명의의 신사동 건물과 한남더힐을 공동담보로 자금을 조달했으며, 관련 대출이 300억원을 웃도는 것으로 알려졌다. 제2금융권과 대부업체 차입에 따른 연간 이자 부담도 최소 20억원 이상으로 추산했다. nrd@newspim.com 2026-11-11 10:25
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고졸 생산직 10년차에 삼바 연봉 1.2억? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 고등학교 졸업자면 지원 가능한 생산직 신입사원을 뽑는다. 해당 직군의 9~10년차 이상 연간 보수는 1억~1억2000만원으로 알려졌다. 통상적으로 대학 졸업 이후 취업하더라도 10년차에 억대 연봉을 받을 수 있는 직군은 손에 꼽는 만큼 대졸 구직자의 관심까지 끌고 있다. 11일 제약·바이오 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 인천 송도에서 근무할 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집한다. 삼성바이오로직스 전경 [사진=삼성바이오로직스] 이번 채용 분야는 바이오의약품 생산에 필요한 직·간접 지원 업무를 맡는 직군으로 고등학교 졸업자와 동등 학력 보유자, 내년 2월 이전 졸업 예정자면 지원할 수 있다. 바이오 계열 전공자나 유관 과목 이수자는 우대하며 직무에 따라 주간근무나 교대근무가 적용된다. 삼성바이오로직스의 바이오공정지원직은 업계 생산직 중에서도 연봉이 높은 편이다. 초봉은 교대근무 기준 6000만원~7000만원까지 알려졌다. 5년차는 8500만원 이상의 연봉을 수령하며, 9~10년차 이상은 1억~1억2000만원 수준으로 전해진다.  생산직은 여기에 근무 형태에 따른 수당이 붙을 수 있다. 교대근무자는 야간이나 휴일에 일하는 시간에 따라 수당이 달라진다. 연봉 총액이 알려진 수준보다 더 올라갈 수 있는 셈이다. 이 같은 보수 조건은 대졸 구직자에게도 지원을 고려해볼 만한 요소로 작용하고 있다. 국세청 연말정산 통계에 따르면 2024년 귀속 근로소득 신고자 가운데 총급여가 1억원을 넘은 비율은 7.3%였다. 전체 근로자 100명 중 7명꼴로, 10년 안팎의 근속자가 억대 보수를 받는 경우는 흔치 않다는 의미다.  이에 대졸자도 생산직에 지원할 수 있는지는 이전 채용에서도 관심사였다. 삼성바이오로직스가 지난해 7월 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집할 당시 직장인 커뮤니티 블라인드에는 대졸자 선발 여부를 묻는 글이 올라왔다.  삼성바이오로직스가 높은 보수를 지급할 수 있는 배경에는 가파른 실적 성장과 이에 연동된 성과급이 있다. 그 결과 직원 1인당 평균 급여는 2021년 7900만원에서 2022년 9200만원, 2023년 9900만원으로 올랐다. 2024년에는 1억700만원으로 처음 1억원을 넘겼고 지난해에는 1억1400만원까지 올라갔다. 4년 만에 3500만원, 44.3% 늘었다. 연평균 증가율은 10%에 달한다. 국내 주요 제약·바이오 기업들의 평균 연봉과 비교해도 업계 최상위권이다. 지난해 사업보고서 기준 셀트리온의 평균 연봉은 1억700만원, 유한양행 1억원, SK바이오사이언스 6800만원 등으로 집계됐다. 삼성바이오로직스는 임직원의 주거와 통근, 식비 부담을 덜어주는 복지 제도도 운영하고 있다. 서울·경기권 거주자를 위한 출퇴근 셔틀버스를 운행하고, 셔틀 이용이 어려운 경우 내부 검토를 거쳐 기숙사를 제공한다. 사내 식당에서는 한식·일식·중식·양식 등 8가지 이상의 식사 선택지를 무료로 제공한다. 송도 근무를 위해 거주지를 옮기거나 장거리 통근을 해야 하는 신입사원은 입사 초기 생활비를 줄일 수 있는 환경이다. 한 업계 관계자는 "삼성바이오로직스는 기본연봉이 높은 편이고, 교대근무에 따른 야간·주말 수당까지 더해지면 연간 보수가 더 높아진다"며 "바이오 관련 전공을 살려 생산직에 취업하려는 고졸·전문대졸 구직자들이 입사를 우선적으로 고려하는 이유"라고 말했다. sykim@newspim.com 2026-11-11 14:23

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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