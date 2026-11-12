[핌in현장] 서울옥션의 '옥션쇼', 감상부터 경매까지…"미술시장의 새로운 돌파구"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 근대미술의 거장 김환기의 미공개 작품부터 피카소, 샤갈 등 1000여점의 작품이 '2026 옥션 쇼'를 출품된다.

11일 서울 강남구에 위치한 서울옥션 강남센터에서는 대규모 미술 문화 축제 '2026 옥션 쇼'가 개최됐다. 이는 1000여점의 작품을 선보이는 축제로, 2주간 총 12개 경매와 8개 전시·브랜드 팝업 등이 진행된다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 옥션쇼'를 통해 국내에 첫 공개된 김환기의 작품. [사진=이지은 기자] 2026.11.11 alice09@newspim.com

이번 '옥션 쇼'는 2017년 코엑스에서 진행된 이후 무려 19년 만에 열린 것으로, 누구나 자신의 취향과 예산에 맞춰 작품을 감상하고, 직접 응찰하며 소장의 즐거움을 발견할 수 있도록 마련됐다.

이번 축제의 하이라이트는 오는 23일 열리는 '이브닝 세일'이다. 해당 경매에는 34점, 약 190억원 규모의 작품이 출품된다.

이브닝 세일에서는 김환기의 미공개 블루 전면점화 '30-XI-71 #212'가 국내에 첫 공개된다. 낮은 추정가는 28억이다.

정태희 경매기획운영팀장은 해당 작품에 대해 "김환기의 작품은 개인 컬렉터가 소장한 것으로, 오랜 시간 설득해서 출품하게 됐다. 갤러리나 옥션에서는 공개된 적이 없던 작품이기에 의미 있는 작품"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 옥션쇼'의 '이브닝 세일' 전시 전경. [사진=이지은 기자] 2026.11.11 alice09@newspim.com

김환기의 작품은 가로 152cm의 사이즈를 자랑한다. 파란색의 점들 사이로 이와 대비되는 노랗고 빨간 점들이 흐르는 것이 특징이며, 1971년 뉴욕 시기에 제작된 전면 점화이다. 작가는 이 색점에 고향과 사람에 대한 그리움, 고향 신안에서 올려다본 까만 밤하늘에 반짝이는 별과 같은 자연에 대한 갈망 등 여러 의미와 상념을 담아냈다.

정 팀장은 "초대형은 아니지만, 가로 형태의 독특한 점화"라면서 "다양한 색점을 통해 컬러감을 엿볼 수 있다. 최고 추정가는 45억정도이며, 작품의 값어치를 알아봐주시는 분에게 갔으면 하는 마음"이라고 말했다.

일본 현대미술을 대표해 온 쿠사마 야요이의 정물화도 '이브닝 세일'에 출품됐다. 1997년 작품 '플라워스(Flowers)'를 비롯한 회화 3점은 각각 1호, 3호, 4호의 작은 캔버스에 담겨 소장 가치를 높였다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 옥션쇼'에 출품된 김창열 작가의 1970년대(왼쪽), 1980년대 물방울 그림. [사진=이지은 기자] 2026.11.11 alice09@newspim.com

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 옥션쇼'의 '이브닝 세일' 전시 전경. [사진=이지은 기자] 2026.11.11 alice09@newspim.com

'이브닝 세일'에는 근대미술 거장의 작품뿐 아니라 정영주, 게르하르트 리히터, 최욱경, 김종학, 우국원 등의 작품도 함께 출품됐다.

또한 김창열 작가의 각 연대를 대표하는 물방울 작품도 있다. 1978년 제작된 물방울 그림은 작가가 다양한 크기와 형태, 배열 등을 실험한 조형적 특징을 보여준다. 그리고 1980년대 제작된 물방울에서는 더욱 화려한 색채를 엿볼 수 있다.

'이브닝 세일'과 함께 컬렉터의 발길을 붙잡는 곳이 바로 '모던(MODERN)' 전시이다. 19~20세기 세계적인 근대 미술 거장들의 주요작이 있다. 해외에서는 피카소와 르누아르, 샤갈과 국내에서는 김환기, 이중섭, 박수근 등의 총 500억원의 추정가 작품들이 출품됐다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 옥션쇼'의 경매 중 하나인 '데일리 경매' 전시 전경. [사진=이지은 기자] 2026.11.11 alice09@newspim.com

이외에도 체납 세금의 국고 환수를 추진하는 특별 경매 '국세청 특별경매'도 하나의 볼거리로 자리잡았다. 에르메스부터 샤넬, 까르띠에, 롤렉스, 루이비통, 반 클리프 앤 아펠, 부쉐론 주얼리와 각종 주류까지 고액 체납자의 압류품을 공개 매각하는 곳이다.

또한 경매가 처음인 관람객도 자신의 예산에 맞춰 참여할 수 있는 '데일리 경매'도 마련됐다. '데일리 경매'는 매일 진행되며, 날짜마다 다른 주제의 작품과 수집품을 선보인다. 포스터와 판화, 공예품과 주얼리 등 다양한 품목을 통해 경매를 경험할 수 있도록 했다. 출품작별 시작자는 0원부터 1만원까지 책정한 것이 특징이다.

정태희 팀장은 "미술 시장이 정말 어렵고 힘들다. 이번 '옥션 쇼'는 이런 힘든 상황에서 하나의 돌파구를 마련하기 위해 준비한 것"이라며 "많은 분들이 다양하게 접할 수 있는 루트를 만들어서 취향에 따라 경매를 즐길 수 있는 테마를 만들었다"고 밝혔다.

서울옥션의 대규모 미술 문화 축제 '2026 옥션 쇼'는 오는 24일까지 강남센터에서 진행된다.

alice09@newspim.com