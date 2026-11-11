신한금융, ESG 평가 12년 연속 통합 A+등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 11일 국내 유일 12년 연속 ESG 통합 A+를 획득했다
- 한국ESG기준원은 올해 평가 대상 1020곳 중 18곳에 A+를 부여했다
- 신한금융은 친환경금융 목표 조기 달성과 탄소감축 성과를 인정받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹이 한국ESG기준원(KCGS) ESG 평가에서 국내 기업 중 유일하게 12년 연속 통합 A+등급을 획득했다.
신한금융은 한국ESG기준원이 발표한 '2026년 KCGS ESG 평가 및 등급 공표'에서 2015년부터 12년 연속 통합 A+등급을 받았다고 11일 밝혔다.
한국ESG기준원은 매년 국내 상장기업의 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 수준을 평가해 ESG 등급을 공표한다. 올해는 상장기업 1020곳을 대상으로 평가를 진행했으며, 이 가운데 18곳에 최고 등급인 통합 A+를 부여했다. 12년 연속 A+등급을 획득한 기업은 신한금융이 유일하다.
녹색·전환금융 추진체계를 고도화해 기업의 실질적인 저탄소 전환을 지원한 점을 인정받았다. 친환경금융 2030년 목표인 30조원을 조기 달성했으며, 그룹 내부적으로도 재생에너지 사용 확대와 탄소관리체계 강화 등을 통해 자체 탄소배출 감축을 추진하고 있다.
사회 분야에서는 청년 취업역량 강화와 생계위기 사각지대 발굴, 사회안전망 확충 등 사회적 과제 해결을 위한 프로그램을 운영하고 있다. ESG 경영을 통해 창출한 사회적 가치는 화폐화해 측정하고 지속가능경영보고서에 공개하고 있다.
peterbreak22@newspim.com