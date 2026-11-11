'복통 호소' 청주 24주 임신부, 병원 34곳서 이송 거부...3시간 만에 서울로

AI 핵심 요약beta
- 11일 청주 24주차 임신부가 병원을 찾지 못해 서울로 이송됐다.
- 소방 당국은 전국 34개 병원에 문의했지만 수용이 어렵다는 답을 받았다.
- A씨는 신고 약 3시간 만에 서울 병원에 도착했으며 상태는 확인되지 않았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주에서 복통을 호소한 24주차 임신부가 수용 가능한 병원을 찾지 못해 신고 접수 약 3시간 만에 130㎞ 떨어진 서울까지 이송됐다.
지역에서 응급 산모를 치료할 의료기관을 확보하지 못하면서 충북의 분만·고위험 산모 의료체계 공백이 다시 드러났다.
11일 소방 당국 등에 따르면 전날 오후 8시 40분 청주시 율량동에서 임신 24주차인 A씨가 하복부 통증을 호소한다는 신고가 접수됐다.
현장에 출동한 구급대가 확인했을 당시 A씨는 출혈을 동반한 복통을 겪고 있었던 것으로 전해졌다.
소방 당국은 지역 종합병원을 비롯해 전국 34개 병원에 환자 이송 가능 여부를 문의했지만 모두 수용이 어렵다는 답변을 받았다.
응급환자를 치료할 병원을 찾는 과정에서 이송이 지연된 것이다.
신고 접수 약 1시간 50분이 지난 오후 10시 30분쯤 서울의 한 병원에서 수용 가능하다는 회신이 왔다.
구급대는 A씨를 이곳으로 이송했고 A씨는 신고 약 3시간 만인 오후 11시 34분쯤 병원에 도착했다.
태아와 산모의 현재 상태는 확인되지 않았다.
임신 24주차는 태아와 산모 모두에게 세심한 의료적 대응이 필요한 시기다.
특히 출혈을 동반한 복통은 신속한 진료와 평가가 필요한 증상이다.
이번 사례는 충북의 산과 응급의료 대응체계가 여전히 취약하다는 점을 보여준다.
앞서 지난 5월에도 청주에서 29주차 임신부가 병원을 찾지 못해 신고 3시간 30분 만에 부산의 한 병원으로 이송됐지만 태아가 숨졌다.
응급 산모의 병원 수용이 반복적으로 지연되는 상황에서 단순히 병원 간 협조를 요청하는 수준을 넘어 고위험 산모를 위한 권역별 진료·이송체계를 점검해야 한다는 지적이 나온다.
baek3413@newspim.com