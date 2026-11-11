캣츠아이, 유럽 대형 음악 축제 '시게트 페스티벌' 헤드라이너 출격

AI 핵심 요약beta
- 하이브-게펜레코드는 11일 캣츠아이의 시게트 페스티벌 헤드라이너 출연을 알렸다
- 캣츠아이는 내년 8월 11일 헝가리 부다페스트에서 공연한다
- 캣츠아이는 북미 주요 무대와 글로벌 차트에서 두각을 나타냈다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 하이브 레이블즈 글로벌 걸그룹 캣츠아이가 유럽을 대표하는 대형 음악 축제의 헤드라이너로 출격한다.
11일(한국시간) 소속사 하이브-게펜레코드에 따르면 캣츠아이는 내년 8월 10일부터 14일까지 헝가리 부다페스트 도나우강의 오부더이섬에서 열리는 '시게트 페스티벌 2027'에 출연한다. 공연 날짜는 8월 11일이다. 이들은 영국 브릿 어워드에서 두 차례 상을 받은 아일랜드 얼터너티브 록 밴드 폰테인스 디씨, 그래미 어워드 수상 싱어송라이터 롤라 영 등 세계적인 뮤지션들과 함께 헤드라이너 명단에 이름을 올렸다.
1993년 처음 개최된 '시게트 페스티벌'은 올해 약 35만 명의 관객이 찾은 유럽의 대형 음악 축제로, '자유의 섬'을 표방하며 음악과 예술을 통해 자유·다양성·포용의 가치를 전해 왔다. 캣츠아이는 빌리 아일리시, 두아 리파, 찰리 XCX 등 세계적인 팝스타들이 거쳐 간 이 축제의 헤드라이너로 발탁돼 글로벌 팝 시장에서 높아진 위상을 다시 한번 확인했다.
캣츠아이는 올해 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'을 비롯해 뉴욕 '거버너스 볼'과 '힌터랜드 뮤직 페스티벌' 등 북미 주요 무대에 올라 라이브 역량을 입증했다. 미국 NBC의 인기 프로그램 '새터데이 나이트 라이브'와 '빅토리아 시크릿 패션쇼 2026' 등 화제성 높은 무대에서도 존재감을 드러냈다. 유럽과 북미를 아우른 이들의 '더 와일드 월드 투어' 역시 전석 매진을 기록했다.
음원과 음반 성적도 눈부시다. 지난 8월 발매한 세 번째 EP '와일드(WILD)'는 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 1위로 데뷔하며 커리어 하이를 썼다. 선공개곡 '애니멀(Animal)'은 빌보드 '핫 100'에서 최고 24위를 찍은 뒤 최신 차트 기준 15주 연속 차트인 중이다. 영국 오피셜 차트에서도 EP '와일드'가 앨범 차트 2위, '애니멀'이 싱글 차트 12위에 오르는 등 글로벌 시장 전반에서 두각을 나타냈다.
moonddo00@newspim.com