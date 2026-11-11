추미애 지사, 정부에 '인천2호선 고양 연장' 예타 통과 지원 요청

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기획예산처 장관에 서한..."경기 서북부 주민 이동권 보장·희생에 실질적 보답해야"

제5차 국가철도망 신규사업 100조원 이상 반영 건의...국가 재정 지원 확대 촉구

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 서북부 주민들의 교통 불편 해소를 위한 '인천2호선 고양 연장 사업'의 예비타당성조사(예타) 통과를 위해 추미애 경기도지사가 정부에 적극적인 지원을 요청했다.

추 지사는 예타 2차 점검회의를 앞두고 사업의 필요성과 지역 균형발전 효과를 강조하며 주관 부처인 기획예산처에 각별한 관심과 협조를 당부했다. 아울러 경기도 철도망 확충을 위한 국가 차원의 투자와 재정 지원 확대도 건의했다.

추미애 경기도지사. [사진=경기도]

경기도는 추 지사가 지난 10일 박홍근 기획예산처 장관에게 이 같은 내용을 담은 서한문을 전달했다고 11일 밝혔다.

추 지사는 서한문에서 '인천2호선 고양 연장 사업'을 인천 서구에서 김포를 거쳐 고양까지 서울을 경유하지 않고 직접 연결하는 수도권 서북부 핵심 광역철도 사업으로 규정했다.

그는 "오랜 기간 교통 불편을 겪어 온 경기 서북부 주민들의 숙원사업"이라며 "경기 서북부 주민들의 오랜 교통 불편을 해소하고 특별한 희생에 보답하는 사업"이라고 강조했다.

이어 "오랜 기간 국가 안보를 위해 불편과 제약을 감내한 주민들에게 공정한 이동권을 보장하고 그 희생에 실질적으로 보답하는 일"이라고 밝혔다.

특히 접경지역이라는 특수성과 각종 규제로 인한 개발 제약 등 지역 여건을 고려할 때 철도망 확충은 단순한 교통 편의 개선을 넘어 주민의 이동권을 보장하고 지역 간 격차를 해소하기 위한 시급한 과제라고 역설했다.

인천2호선 고양 연장 사업은 인천 서구 독정역에서 김포 걸포북변을 거쳐 고양 킨텍스와 주엽, 중산지구까지 총 19.63㎞를 연결하는 광역철도 사업이다. 총사업비는 2조830억원으로 추산된다.

이 사업은 2023년 7월 예타 대상사업으로 선정됐으며 지난해 1월 1차 점검회의를 마쳤다. 현재 2차 점검회의를 앞두고 있으며 이후 종합평가와 최종 심의 등을 거쳐 예타 통과 여부가 결정된다.

추 지사는 이번 사업이 경기 서북부의 교통난 해소뿐 아니라 문화·관광산업 발전에도 기여할 것으로 내다봤다.

인천공항에서 고양 킨텍스와 파주 임진각까지 철도 연계성이 개선되면 이동시간이 약 20분 단축되고 외국인 관광객의 접근성도 높아질 것이라는 설명이다.

또 노선이 개통되면 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선을 비롯한 6개 노선과 환승이 가능해져 기존 철도 노선의 하루 이용 수요 약 8만7000명이 분산되고 혼잡도 완화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

추 지사는 앞서 기획예산처가 올해 1월 경기도의 건의를 반영해 지역 특수성과 균형발전 효과를 보다 충실히 평가하도록 예타 제도를 개선한 점도 언급했다.

그는 "이러한 제도 개선 취지가 이번 사업의 평가에도 충분히 구현되기를 기대한다"며 사업의 정책적 필요성과 지역 균형발전 측면을 종합적으로 고려해 달라고 요청했다.

추 지사는 또한 도민의 출퇴근 시간을 획기적으로 줄이기 위한 '경기도 30분 출근 대전환' 실현을 위해 국가 차원의 철도망 투자 확대도 건의했다.

경기도 관계자는 "앞으로 인천시와 고양시, 김포시 등 관계기관과 협력해 인천2호선 고양 연장 사업의 예타 통과와 후속 절차가 신속하게 진행될 수 있도록 행정력을 집중할 방침이다"고 전했다.

1141world@newspim.com