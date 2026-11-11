"폐교가 돈 되는 관광명소로"…단양의 파격 실험, 전국이 주목했다

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옛 금곡분교, AI·미디어아트 입고 '팝스월드 다자구할미네'로 대변신

행안부 장관상 수상…민자 투자 단양형 폐교 활용 모델 전국적 인정

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =수십 년간 방치됐던 시골 폐교가 인공지능(AI)과 미디어아트를 입은 이색 관광명소로 탈바꿈해 전국적인 주목을 받고 있다.

단순히 버려진 학교를 재활용하는 데 그치지 않고 지역 설화와 첨단기술, 민간투자를 결합해 새로운 관광자원과 일자리를 만들어낸 단양군의 폐교 활용 전략이 정부로부터 우수성을 인정받았다.

이색 관광명소로 탈바꿈한 옛 금곡분교.[사진=단양군] 조영석 기자 = 2026.11.11 choys2299@newspim.com

단양군은 행정안전부와 교육부가 공동 주관한 '2026년 폐교 활용 우수사례 경진대회'에서 옛 금곡분교를 활용한 '팝스월드 다자구할미네' 사업이 우수상인 행정안전부 장관상에 선정됐다고 11일 밝혔다.

이번 수상으로 단양군은 특별교부세 4000만 원을 확보했다.

폐교를 매각하거나 지자체가 직접 운영하는 기존 방식에서 벗어나 공공은 소유권을 유지하고 민간은 시설 투자와 운영을 맡는 이른바 '단양형 폐교 활용 모델'을 구축했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

수상 사업인 '팝스월드 다자구할미네'는 1999년 폐교된 이후 장기간 방치됐던 옛 금곡분교를 첨단기술 기반의 체험형 관광시설로 재탄생시킨 프로젝트다.

군은 2018년 해당 폐교를 매입한 뒤 공개공모를 통해 민간사업자를 선정했다.

이후 군이 소유권을 유지하는 가운데 민간사업자인 ㈜팝스라인이 18억 원을 투자해 시설을 조성하고 운영하는 민관 협력 방식을 도입했다.

2023년 7월 문을 연 팝스월드는 단양의 대표적인 지역 설화인 '다자구할머니' 이야기를 AI 아트와 미디어아트, 확장현실(XR) 기술로 재해석한 것이 특징이다.

시설 운영을 통해 20여 개의 신규 일자리 창출과 관광객 유입으로 지역경제에도 새로운 활력을 불어넣고 있다.

군 관계자는 "지역의 유휴자산을 새로운 성장동력으로 전환해 관광 경쟁력을 높이고 지역경제에 활력을 더하겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com