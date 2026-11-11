BTS '스윔', 애플뮤직 글로벌 '2026 베스트 송' 선정…K팝 그룹 최초

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단은 7일 애플뮤직 올해 최고의 노래에 선정됐다
- 타이틀곡 스윔은 한국 그룹 최초로 글로벌 베스트 송에 올랐다
- 아리랑은 빌보드 200에서 33주째 순위권을 유지했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 애플뮤직에서 2026년 최고의 노래로 꼽혔다.
지난 7일(현지 시간) 애플뮤직이 발표한 연말 플레이리스트에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔'이 한국 그룹 최초로 글로벌 '2026 베스트 송'에 이름을 올렸다.
이는 한 해를 대표하는 100곡을 엄선한 플레이리스트다. 이 곡은 '2026 베스트 플레이리스트'에서 'A급 팝', '바이럴 히트작', '케이팝월드'에도 선정됐다.
애플뮤직은 "방탄소년단의 '아리랑' 컴백은 K팝이 오랫동안 기다려온 순간이었다. 수년간 쌓여온 기대감이 결실을 맺은 뜻깊은 귀환"이라며 "이들은 2026년 K팝의 흐름을 새롭게 정의했다"라고 조명했다.
음반은 미국 빌보드 차트에서도 꾸준한 흥행세를 이어가고 있다. '아리랑'은 최신 메인 앨범 차트(11월 14일 자) '빌보드 200' 62위를 차지했다.
지난 4월 4일 자 차트에 1위로 진입해 3주 연속 정상에 올랐고 33주째 순위권에 들며 놀라운 인기를 누리고 있다. 세부 차트인 '톱 앨범 세일즈'는 24위, '어덜트 컨템포러리'는 30위에 올랐다.
타이틀곡 '스윔'은 스트리밍과 디지털 판매량을 집계하는 '글로벌 200'에서 지난주 대비 5계단 반등한 28위를 차지했다. '글로벌(미국 제외)'에서는 14위에 안착했다.
특정 지역에 국한되지 않고 전 세계적으로 고르게 분포된 인기를 보여준다. 수록곡 '노멀(NORMAL)'은 '글로벌(미국 제외)' 114위에 랭크됐다.
방탄소년단은 오는 11월 19일 가오슝을 시작으로 방콕, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 자카르타까지 5개 도시에서 15회에 걸쳐 월드투어 '아리랑' 동남아시아 투어를 진행한다.
alice09@newspim.com