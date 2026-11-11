부산 '동백전' 출시 7년 만에 가입자 200만 돌파…소상공인 지원 등 효과

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 11일 동백전 회원이 200만 명을 돌파했다고 밝혔다
- 캐시백 확대와 소비행사로 가입자가 두 달 새 11만 명 늘었다
- 시는 11월 결제자를 추첨해 1억 원 상당 지원금을 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1억 원 경품 지급 소비 촉진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 화폐인 동백전이 소상공인 지원과 소비 촉진에 힘입어 새 기록을 세웠다.
부산시는 동백전 회원 수는 8월 말 189만 명에서 약 두 달 만에 11만 명 늘어 11월 초 200만 명을 돌파했다고 11일 밝혔다. 동백전 가입자가 200만 명을 넘어선 것은 출시 이후 7년 만이다.
시는 민생100일 비상조치에 따라 동백전 캐시백을 한시적으로 최대 15%까지 높였다. 추석 소비 촉진 행사와 큐알(QR)결제 전용 할인쿠폰도 운영했다.
소상공인을 대상으로 한 지원도 병행했다. 에너지바우처를 지급하고 동백전 카드 수수료를 지원하는가 하면 QR 가맹점 확대에 나섰다.
전체 동백전 가맹점 가운데 QR 가맹점 비율은 지난해 말 18%에서 올해 26%로 늘었다. QR결제는 가맹점에 별도 결제수수료가 발생하지 않아 소상공인의 비용 부담을 줄일 수 있다.
시는 가입자 200만 명 돌파를 기념해 11월 한 달간 동백전 결제자를 대상으로 추첨 행사를 진행한다. 별도 신청 없이 행사 기간 결제하면 자동 응모된다.
당첨자에게는 모두 1억 원 상당의 동백전 정책지원금을 지급한다. 1등 7명에게 각 200만 원, 2등 500명에게 각 5만 원, 3등 1000명에게 각 3만 원, 4등 3000명에게 각 1만 원을 준다.
다만 동백전 가입을 유지해야 지원금을 받을 수 있다. 5만 원을 초과하는 경품에는 제세공과금이 부과되며 당첨자 발표와 지급 절차는 12월 중 동백전 앱과 누리집을 통해 안내한다.
부산시는 앞으로도 동백전 이용 혜택을 확대하고 QR 가맹점 가입을 늘려 지역 내 소비를 촉진한다는 계획이다.
ndh4000@newspim.com