[프로농구] 소노, 현대모비스 4연패 빠뜨리며 5연패 탈출

AI 핵심 요약beta
- 소노가 10일 현대모비스를 86-79로 꺾고 5연패에서 탈출했다
- 소노는 시즌 5승 9패로 9위를 지켰고 현대모비스는 4연패에 빠졌다
- 오브라이언트가 29점 12리바운드, 이정현이 26점 6어시스트로 활약했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'2쿼터만 20득점' 이정현은 26점 6어시스트
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 고양 소노가 울산 현대모비스를 제물 삼아 5연패 사슬을 끊어냈다. 소노는 10일 울산동천체육관에서 열린 2026-27 KCC 프로농구 정규리그 현대모비스와의 원정 경기에서 86-79로 승리했다.
지난달 26일 창원 LG전 이후 5연패 수렁에 빠졌던 소노는 이날 승리로 시즌 5승 9패를 기록, 9위 자리를 지켰다. 최하위 현대모비스는 4연패에 빠지며 시즌 10패째(3승)를 안았다.
에이스 이정현과 외국인 선수 자니 오브라이언트가 승리를 이끌었다. 오브라이언트는 29점 12리바운드로 골밑을 지배했고 이정현은 3점슛 포함 26점 6어시스트를 올리며 현대모비스전 천적 면모를 입증했다. 현대모비스는 박무빈이 24점으로 분전하고 새 외국인 선수 오마리 스펠맨이 12리바운드(11점)를 올렸다.
1쿼터는 현대모비스가 22-20으로 미세하게 앞섰다. 소노가 이정현과 오브라이언트의 외곽포로 주도권을 잡았으나 현대모비스 박무빈이 1쿼터 중반 투입 후 연속 8점을 퍼부으며 경기를 뒤집었다.
2쿼터 들어 소노가 흐름을 완전히 가져왔다. 쿼터 초반 조석호의 연속 3점슛 2방으로 재역전에 성공한 뒤 이정현이 전반에만 20점을 터뜨리는 폭발적인 득점력을 과시했다. 소노는 2쿼터 상대 야투율을 20%로 묶으며 47-34, 13점 차 앞선 채 전반을 마쳤다.
현대모비스는 3쿼터 김경원의 활약과 4쿼터 박무빈, 서명진의 연속 3점슛을 앞세워 경기 종료 5분 47초를 남기고 73-78, 5점 차까지 턱밑 추격했다.
위기 상황에서 소노의 집중력이 빛났다. 작전시간 이후 조석호의 자유투, 이정현의 턴어라운드 페이드어웨이 점프슛, 오브라이언트의 자유투를 묶어 연속 6득점으로 다시 격차를 벌렸다. 경기 종료 18.4초 전에는 이재도가 승부를 결정짓는 중거리 점프슛을 터뜨리며 현대모비스의 추격 의지를 완전히 꺾었다.
psoq1337@newspim.com