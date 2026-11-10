이시하 음저협 회장, APMA 의장 선출…"아태지역 권리 보호 격차 줄일 것"

AI 핵심 요약beta
- 이시하 음저협 회장이 10일 아·태 22개국 음악창작자연맹 의장에 선출됐다
- 음저협은 향후 3년간 연맹 행정과 회의 운영을 총괄하게 됐다
- 이 회장은 아·태 창작자 권리 보호와 제도 격차 해소에 나설 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 이시하 한국음악저작권협회 회장이 아시아·태평양 22개국 음악 창작자를 대표하는 국제 연맹 의장으로 선출됐다.
10일 음저협에 따르면 지난달 29일 베트남 호찌민에서 열린 아시아·태평양 음악창작자연맹(Asia-Pacific Music Creators Alliance, APMA) 집행위원회에서 이 회장을 신임 의장으로 선출했다.
이에 따라 2021년부터 APMA 공식 사무국을 맡아 온 음저협은 향후 3년간 연맹의 행정과 회의 운영을 계속 총괄하게 됐다.
APMA는 아·태 지역을 대표하는 국제 음악 창작자 연맹이다. 2016년 출범해 한국과 일본, 호주, 중국, 인도 등 22개국의 음악 창작자들이 참여하고 있으며, 전 세계 저작권관리단체들의 국제 연합체인 국제저작권관리단체연맹(CISAC)과 손잡고 아·태 창작자들의 목소리를 국제 저작권 정책과 제도 개선 논의에 반영하고 있다.
이번 의장 선출에는 음저협이 그동안 쌓아 온 국제 협력 성과와 이 회장의 적극적인 리더십이 크게 작용한 것으로 평가된다.
음저협이 사무국을 맡은 이후 APMA는 한국 기업 등에서 모은 기부금으로 전 세계 18개 저작권관리단체에 16만 달러 이상을 전달해 전산 장비 마련과 행정 정상화를 도왔고, 저작권 관리 소프트웨어의 개발과 도입도 뒷받침했다.
저작권료 징수·분배 체계가 갖춰지지 않은 단체들에는 실무 교육과 워크숍을 열어 각국 단체의 역량을 키웠다.
특히 인공지능(AI) 시대 창작자 권리 보호를 위해 국내외에서 연대를 확대해 온 이 회장의 행보가 회원국들의 지지를 이끌어 냈다. 이 회장은 국내 6개 음악 권리자단체가 참여하는 'K-음악권리자단체 상생위원회' 위원장으로서 AI 저작권 문제에 공동 대응하고, 넷플릭스 등 글로벌 온라인동영상서비스(OTT)를 상대로 한 저작권료 확보에도 앞장선 바 있다.
이시하 회장은 "아·태 지역 음악의 영향력은 커졌지만, 창작자의 권리를 보호하는 제도와 환경은 아직 유럽이나 북미와 차이가 있다"며 "의장을 맡은 만큼 회원국들과 함께 그 격차를 줄이는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
이어 "K팝으로 한국 음악의 경쟁력을 세계에 증명했다면, 이제는 저작권 분야에서 한국이 앞장설 차례"라며 "그동안 쌓아 온 경험과 역량으로 아·태 지역의 변화를 이끌고, 국제사회에서 창작자들의 목소리를 더욱 키우겠다"고 덧붙였다.
alice09@newspim.com