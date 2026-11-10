부산시, 유엔참전용사 국제추모의 날 행사…21발 예포·블랙이글스 비행

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 11일 유엔기념공원에서 국제추모의 날 기념식을 개최한다
- 유엔참전용사와 후손 등 1000여 명이 참석해 묵념과 헌화를 진행한다
- 블랙이글스 추모비행과 21발 예포가 진행돼 소음이 발생할 수 있다
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부산시 추모 사이렌 울려 시민 참여 요청
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 유엔참전용사들의 헌신을 기리는 21발의 예포와 블랙이글스의 추모비행이 부산의 하늘을 수놓는다.
부산시는 오는 11일 유엔기념공원에서 제20회 유엔참전용사 국제추모의 날 기념식을 개최된다고 10일 밝혔다.
행사에는 김성기 부산시 행정부시장을 비롯해 유엔참전용사와 후손, 외교사절, 6·25전쟁 참전용사, 정부·군 관계자, 시민과 학생 등 1000여 명이 참석한다.
기념식은 참전국기 게양과 국민의례, 추모 영상 상영에 이어 '부산을 향하여' 묵념, 헌화 순으로 진행된다. 유엔군 대표 인사말과 헌정공연, 추모사, 추모공연도 마련된다.
행사 마지막에는 공군 특수비행팀 블랙이글스의 추모비행이 펼쳐진다. 21발의 예포 발사와 항공기 비행에 따른 소음이 발생할 수 있다.
'턴 투워드 부산'은 2007년 캐나다 참전용사 빈센트 커트니의 제안으로 시작됐다. 매년 11월 11일 오전 11시 세계 각지에서 부산 유엔기념공원을 향해 1분간 묵념하는 국제 추모행사다.
2020년에는 '유엔참전용사의 명예선양 등에 관한 법률'에 따라 11월 11일이 유엔참전용사 국제추모의 날로 지정됐다. 이날은 제1차 세계대전 종전일이자 영연방 현충일, 미국 제대군인의 날이기도 하다.
시는 오전 11시 시 전역에 추모 사이렌을 울릴 예정이다. 시민들에게 사이렌과 행사 과정에서 발생하는 소음에 놀라지 말고 1분간 묵념에 동참해 달라고 당부했다.
ndh4000@newspim.com