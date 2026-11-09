전북 공동주택 소방차 전용구역 위반 증가…과태료 37.5% 급증

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올해 10월까지 과태료 66건 부과…지난해 연간 62건 이미 초과

공동주택 1385곳 홍보, 상습 위반 46곳...출동로 확보훈련 79회 실시

[전북=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북지역 공동주택에서 소방차 전용구역 주차 등 소방활동 방해행위가 늘어나면서 화재 현장의 신속한 대응을 위한 주민들의 자발적인 주차질서 준수가 중요해지고 있다.

전북소방본부는 공동주택 화재 발생 시 소방차의 원활한 진입과 현장활동을 위해 소방차 전용구역 확보에 도민들의 적극적인 협조를 당부했다고 9일 밝혔다.

2026.11.09 lbs0964@newspim.com

올해 1월부터 10월까지 도내 소방차 전용구역 방해행위 단속은 683건으로 지난해 같은 기간 648건보다 5.4% 증가했다. 과태료 부과는 66건으로 전년 동기 48건보다 37.5% 늘었으며 지난해 연간 실적 62건도 넘어섰다.

단속 건수 대비 과태료 부과율도 2024년 5.5%, 2025년 7.4%, 올해 9.7%로 해마다 높아지고 있다.

다만 전체 단속 건수의 약 90%인 617건은 현장 계도로 조치됐다. 2018년 8월 관련 법 시행 이전에 건축허가 등을 신청한 공동주택은 소방차 전용구역 방해행위에 대한 과태료 부과 대상에서 제외되기 때문이다.

소방본부는 지난 8~9월 도내 공동주택 1385개소 관리주체에 서한문과 안내 문자를 보내 자체 홍보를 요청했다. 상습적으로 주차 방해행위가 발생하는 46개소에서는 소방출동로 확보훈련과 현장 계도를 79회 실시했다.

특히 고가사다리차는 차량 양옆으로 지지대를 펼쳐야 구조활동이 가능해 전용구역에 차량 한 대만 주차돼도 현장 대응이 지연될 수 있다. 야간에는 차량 소유자와 연락이 어려워 피해가 커질 우려도 있다.

소방차 전용구역에 주차하거나 진입을 방해하면 최대 100만원의 과태료가 부과될 수 있다. 긴급한 소방활동에 지장을 주는 차량이나 물건은 강제로 이동·제거할 수 있으며 위법한 방해행위로 발생한 손실은 보상 대상에서 제외될 수 있다.

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