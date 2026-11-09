계룡산서 40대 등산객 추락…대전소방헬기로 병원 이송

AI 핵심 요약beta
- 8일 충남 계룡산에서 40대 여성 등산객이 계단에서 넘어져 머리를 다쳤다
- 대전소방본부는 소방헬기를 투입해 부상자를 계룡시 종합운동장으로 이송했다
- 부상자는 계룡 구급대에 인계돼 오전 11시 40분쯤 병원으로 옮겨졌다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 주말 충남 공주시 반포면 계룡산 동학사 관음봉 인근에서 40대 여성 등산객이 넘어져 머리를 다쳐 헬기로 이송됐다.
9일 대전소방본부에 따르면 전날 오전 10시 11분쯤 등산객 A씨가 관음봉 인근 계단에서 넘어지면서 이마와 머리 뒷부분이 찢어지는 부상을 입었다.
당시 계룡산에서 봉사활동을 하던 산악안전봉사단(THE MOUNTAIN PATROL)이 부상자를 발견한 것으로 알려졌다.
신고를 받고 출동한 대전소방본부는 소방헬기(BK-117C1)를 투입해 A씨를 구조한 뒤 계룡시 종합운동장으로 이송했다.
이후 현장에서 대기하던 충남 계룡 구급대에 인계돼 오전 11시 40분쯤 대전 을지대학교병원으로 옮겨졌다.
대전소방본부 관계자는 "가을철 등산객 증가로 산악사고 위험이 커지고 있다"며 "기온이 낮아지는 시기인 만큼 등산 시 안전사고 예방에 각별히 주의해 달라"고 당부했다.
nn0416@newspim.com