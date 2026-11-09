네오위즈, 지스타서 인디게임 2종 체험 부스 운영

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산나비·안녕서울 등 참가작 직접 플레이 가능

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네오위즈가 오는 19~22일 지스타 기간 동안 부산 벡스코에서 열리는 '2026 게임문화축제'에 참가해 퍼블리싱하는 인디게임 2종의 체험 부스를 운영한다. 참가 작품은 '산나비: 귀신 씌인 날'과 '안녕서울: 이태원편'이다.

'산나비: 귀신 씌인 날' 부스는 사이버펑크 분위기의 '마고특별시 작전구역' 콘셉트로 꾸며진다. 관람객은 다운로드콘텐츠(DLC)를 직접 플레이할 수 있으며 제한 시간 내 게임을 클리어하는 '스피드런 챌린지'에 참여할 수 있다.

네오위즈가 오는 19~22일 지스타 기간 동안 부산 벡스코에서 열리는 '2026 게임문화축제'에 참가해 퍼블리싱하는 인디게임 2종의 체험 부스를 운영한다. 참가 작품은 '산나비: 귀신 씌인 날'과 '안녕서울: 이태원편'이다. [사진= 네오위즈]

매시간 정각 기준 최고 기록 달성자에게는 맥시칸치킨 상품권과 특별 경품을, 2위에게는 상품권을 증정한다. 챌린지 참여자 전원에게는 기념 굿즈를 제공한다.

스팀 내 산나비 본편 구매 또는 위시리스트 추가, 공식 디스코드 가입, 공식 X 계정 팔로우 등 2가지 이상을 인증하면 'L홀더'를 받을 수 있다.

21일에는 애니플러스 부산 서면점에서 산나비 개발사 원더포션의 유승현 대표가 참여하는 팬 사인회가 열린다.

'안녕서울: 이태원편' 부스는 '서울의 마지막 메시지'를 콘셉트로 한 아포칼립스 세계관을 구현한다. 관람객은 게임 시연 후 기억에 남는 순간을 선택하는 투표에 참여하고 '서울의 마지막 통화' 체험과 메시지 보드 작성으로 구성된 스탬프 미션을 즐길 수 있다. 시연 완료자에게는 아크릴 키링 2종 중 1종을, 투표 참여자에게는 4구 키캡 키링을 제공한다. 19~20일에는 개발자 라이브 코멘트 프로그램이 각 1회씩 운영된다.

'산나비: 귀신 씌인 날'은 본편 이전의 이야기를 다룬 2D 액션 플랫포머 게임이다. 주인공 '송 소령'이 과거 '준장'을 처음 마주했던 배경에서 로봇 폐기장의 비밀을 파헤치는 내용으로 약 2시간 분량의 시나리오가 특징이다.

'안녕서울: 이태원편'은 근미래 서울을 배경으로 한 내러티브 퍼즐 어드벤처 게임이다. 소행성 충돌을 앞둔 서울에서 주인공이 정부의 우주 대피 프로젝트 단서를 추적하는 이야기를 담고 있으며 지난해 게임스컴 2025 인디 아레나 부스 어워드에서 '베스트 게임' 부문을 수상했다.

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