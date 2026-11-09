한강 아래 첫 도로터널…'국내 최대' 지름 14m로 건설

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도공, 한강터널 김포방향 굴진 기념식

파주방향은 4월 굴진 마쳐

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 수도권 제2순환고속도로 김포~파주 구간에 한강 하부를 횡단하는 첫 도로터널이 들어선다.

지난 6일 수도권 제2순환고속도로(김포∼파주)의 한강터널 굴진식에서 유정훈 한국도로공사 사장이 기념사를 하고 있다. [사진=도로공사]

9일 한국도로공사는 지난 6일 수도권 제2순환고속도로 김포~파주 구간의 한강터널 김포방향 TBM 굴진 기념식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 유정훈 한국도로공사 사장을 비롯해 윤후덕·박정·김주영·박상혁 의원, 손배찬 파주시장, 이기형 김포시장, 시공 관계자 등 내외빈 100여명이 참석했다. 참석자들은 안전을 기원하는 세리머니도 진행했다.

수도권 제2순환고속도로 김포~파주 구간은 지난 2019년 2월 착공해 현재 공사가 진행 중이다. 이 구간에 들어서는 한강터널은 한강 아래를 횡단하는 첫 번째 도로터널로 건설된다. 파주방향은 지난 4월 굴진을 마쳐 한강 하부 관통을 완료했다.

한강터널에는 전단면 지름이 14m로 국내 최대 규모인 TBM 공법을 적용했다. TBM은 다수의 디스크커터(굴착기 앞부분에 달린 원반 모양의 날)를 회전시키면서 암반을 눌러 깨뜨리고 터널을 뚫는 공법이다. 화약을 발파하는 기존 NATM 공법과 비교해 소음과 진동이 거의 없다.

유정훈 도로공사 사장은 "한강터널은 한강 아래를 지나는 첫 도로터널로서 대한민국 건설기술을 상징하는 시설이 될 것"이라며 "공사 전 과정에서 안전을 최우선 가치로 삼아 국민이 안심하고 이용할 수 있는 터널을 만들겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 한강터널은 어디에 건설되며, 어떤 점에서 국내 첫 사례인가요?

A. 수도권 제2순환고속도로 김포~파주 구간에 들어서는 터널입니다. 한강 아래를 가로지르는 첫 번째 도로터널로, 김포~파주 구간 공사는 2019년 2월 시작됐습니다.

Q. 파주방향과 김포방향의 굴착은 어디까지 진행됐나요?

A. 파주방향은 지난 4월 굴착을 마쳐 한강 아래를 관통했습니다. 김포방향은 11월 6일 한국도로공사가 굴진 기념식을 열었으며, 관통 시점은 밝히지 않았습니다.

Q. 한강터널에 투입한 터널굴착기(TBM)는 어떻게 암반을 뚫나요?

A. 굴착기 앞부분에 달린 여러 개의 원반 모양 날을 회전시키면서 암반을 눌러 깨뜨리는 방식입니다. 한강터널에 투입한 장비가 한 번에 깎아내는 터널 단면의 지름은 14m로, 국내 최대 규모입니다.

Q. TBM 공법은 기존 발파 공법과 어떤 차이가 있나요?

A. 기존 NATM 공법은 화약을 발파해 암반을 깨지만, TBM 공법은 굴착기의 날로 암반을 깎아 나갑니다. 한국도로공사는 발파 방식과 비교해 굴착 과정에서 발생하는 소음과 진동이 거의 없다고 설명했습니다.

Q. 굴진 기념식에서 한국도로공사가 강조한 점은 무엇인가요?

A. 유정훈 한국도로공사 사장은 국민이 안심하고 터널을 이용할 수 있도록 공사 전 과정에서 안전을 최우선으로 삼겠다고 밝혔습니다. 시공 관계자 등 참석자 100여명도 안전을 기원하는 행사에 함께했습니다.

chulsoofriend@newspim.com