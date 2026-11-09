제일약품, 바이오유럽서 당뇨·항암 신약 기술수출 모색

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당뇨병 후보 'JP-2266' 임상 3상 준비

복합제 '듀글로우' 해외 판권 협력도 추진

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제일약품은 9~11일(현지시간) 독일 쾰른에서 열리는 제약·바이오 파트너링 행사 '바이오 유럽 2026'에 참가한다고 9일 밝혔다. 제2형 당뇨병 신약 후보물질 'JP-2266'과 항암 신약 후보물질 'JP9441'을 소개하고 글로벌 제약사와 기술수출 및 공동개발을 논의할 계획이다.

JP-2266은 신장에서 포도당 재흡수에 관여하는 SGLT2와 소장에서 포도당 흡수에 관여하는 SGLT1을 동시에 억제하는 후보물질이다. 공복혈당과 식후혈당을 함께 낮추는 것을 목표로 개발하고 있다.

제일약품 전경. [사진=제일약품]

제일약품은 임상 2상에서 당화혈색소와 공복·식후혈당 감소를 확인하고 안전성 자료를 확보했다. 현재 임상 3상 진입을 준비하고 있으며, 이번 행사에서 공동개발과 적응증 확대 가능성도 논의할 예정이다.

JP9441은 암세포 증식에 관여하는 KRAS 단백질의 활성화를 조절하는 SOS1 저해제다. 제일약품은 여러 KRAS 변이에 대응할 수 있도록 설계해 폐암, 대장암, 췌장암 등 고형암 치료제로 개발하고 있다.

제일약품은 KRAS G12C 변이 비소세포폐암 동물모델에서 항종양 효과와 기존 KRAS G12C 저해제와의 병용 효과를 확인했다. 현재 비임상 독성시험을 진행 중이며, 비임상 개발을 마친 뒤 국내 임상 1상 진입을 추진할 계획이다.

국내에 출시한 제2형 당뇨병 치료 복합제 '듀글로우'의 해외 판권 협력도 추진한다. 듀글로우는 작용기전이 다른 다파글리프로진과 피오글리타존을 하나의 정제에 담은 제품이다.

김수미 제일약품 글로벌사업본부장은 "지속적인 파트너링 활동을 통해 기술수출과 해외 사업 기회를 발굴하고 글로벌 시장에서의 사업 기반을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com