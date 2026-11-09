현대차, 캐릭터 '르르르' 활용해 보행 안전 캠페인 전개

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 9일 사랑의달팽이와 보행 안전 캠페인을 진행했다
- 이번 캠페인은 르르르 캐릭터로 청각장애 인식 개선을 추진했다
- 현대차는 보행 안전 키링 1000개를 제작해 판매·기부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 자체 캐릭터 '르르르'를 활용해 청각장애 인식 개선과 보행 안전을 위한 사회공헌 캠페인을 진행한다.
현대차는 청각장애인 지원 비영리단체 사랑의달팽이와 '르르르와 함께하는 뚜벅이 안전 캠페인'을 전개한다고 9일 밝혔다. 양측은 지난 3일 현대차 강남사옥에서 관련 업무협약을 체결했다.
이번 캠페인은 '차 회사에 다니는 뚜벅이 민달팽이'라는 르르르의 캐릭터 설정을 활용해 보행 안전의 중요성을 알리고 청각장애에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다.
현대차는 야간이나 우천 시 빛을 반사하는 보행 안전 키링 1000개를 제작했다. 이 가운데 500개는 르르르 온라인 상품점 '뚜벅상점'에서 판매하고, 나머지 500개는 사랑의달팽이에 기부한다.
양측은 공식 SNS를 통해 키링 활용 콘텐츠도 선보인다. 현대차는 차량 내 디스플레이에 적용할 수 있는 르르르 테마를 블루링크 스토어에 출시해 캐릭터 활용 범위를 넓힐 계획이다.
현대차 관계자는 "이번 협업을 통해 안전과 포용의 메시지를 르르르의 굿즈와 콘텐츠로 친근하게 전하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com