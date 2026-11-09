금호타이어, 유럽 완성차 공급 확대…세아트 '레온'에 엑스타 장착

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어는 9일 세아트 레온에 엑스타 HS52를 공급한다고 밝혔다
- 이번 공급으로 폭스바겐그룹 내 신차용 타이어 공급을 확대했다
- 엑스타 HS52는 소음·충격을 줄이고 고속 안정성을 높인 제품이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 폭스바겐그룹 산하 스페인 자동차 브랜드 세아트(SEAT)의 대표 해치백 '레온(Leon)'에 신차용 타이어를 공급한다.
금호타이어는 세아트 레온에 프리미엄 고성능 타이어 '엑스타(ECSTA) HS52'를 공급한다고 밝혔다.
세아트 레온은 폭스바겐그룹의 MQB 플랫폼을 기반으로 개발된 콤팩트 해치백이다. 이번 공급을 통해 금호타이어는 폭스바겐그룹 내 신차용 타이어 공급 범위를 확대하게 됐다.
엑스타 HS52는 세단과 스포츠 차량을 대상으로 개발된 고성능 타이어다. 단단한 트레드 블록 구조로 노면 접지 압력을 균일하게 유지해 소음과 충격을 줄이고, 강성이 높은 숄더 블록을 적용해 핸들링과 고속 주행 안정성을 높인 것이 특징이다.
금호타이어는 이번 공급을 계기로 유럽 완성차 업체와의 협력을 확대하고 글로벌 신차용 타이어 시장에서 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
김인수 금호타이어 OE영업본부장 전무는 "이번 세아트 레온 공급은 폭스바겐그룹 내 다양한 브랜드에서 기술력을 인정받고 있음을 보여주는 성과"라며 "글로벌 완성차 업체들과의 파트너십을 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com