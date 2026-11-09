현대차그룹, 유소년 스포츠단 30곳에 차량 지원…'기프트카' 시즌2 시작

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹은 9일 유소년 스포츠단 지원 캠페인 참여 학교 모집을 시작했다
- 전국 초중고 30곳에 차량과 훈련비, 스포츠 전문가 멘토링을 제공한다
- 학교는 12월 9일까지 신청할 수 있으며 대상은 내년 3월 선정된다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 전국 초중고 유소년 스포츠단 30곳에 차량과 훈련비를 지원하는 사회공헌 캠페인을 진행한다.
현대차그룹은 9일부터 '기프트카 플레이온 시즌2' 캠페인에 참여할 학교를 모집한다고 밝혔다. 기프트카 플레이온은 학생들의 스포츠 활동 참여를 확대하기 위해 지난해 시작한 사회공헌 프로그램이다.
현대차그룹은 전국 30개 학교 스포츠단을 선정해 팀별로 차량 1대와 훈련 지원금, 스포츠 전문가 멘토링을 제공한다. 지원 차량은 현대차 유니버스와 카운티, 스타리아, 기아 카니발, PV5 등으로 팀 규모와 수요에 맞춰 배정한다.
특히 올해는 스타리아 일렉트릭과 PV5 등 전기차를 지원 차종에 새롭게 포함했다. 스포츠 멘토링 대상도 기존 학생 선수에서 일반 학생까지 확대한다.
멘토링에는 그룹사 스포츠단과 국가대표 출신 선수들이 참여한다. 올림픽 양궁 금메달리스트 기보배 광주여대 교수도 멘토로 나서 학생들과 경험을 나눌 예정이다.
참가를 희망하는 학교는 오는 12월 9일까지 기프트카 공식 홈페이지에서 신청하면 된다. 현대차그룹은 내년 3월 대상 학교를 선정하고 상반기까지 지원을 진행할 계획이다.
현대차그룹 관계자는 "더 많은 학생이 스포츠를 함께 즐기고 건강하게 성장할 수 있도록 지원 대상을 확대했다"며 "미래 세대의 꿈을 응원하기 위한 활동을 이어가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com