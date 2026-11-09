G마켓, 빅스마일데이 2주차 할인 확대…한우 100g 9000원대

AI 핵심 요약beta
- G마켓은 9일 빅스마일데이 2주차 할인 혜택을 확대했다
- 식품은 한우와 순대국, 가전은 로봇청소기·숙면매트를 특가 판매한다
- 뷰티 상품은 미샤 1+1과 설화수 할인·증정 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 '빅스마일데이' 2주차를 맞아 식품과 가전, 뷰티 상품의 할인 혜택을 확대한다고 9일 밝혔다.
이날 한정 수량으로 판매하는 '엄마네한우 1++등급 투뿔한우 등심·채끝'은 100g당 9000원대다. 상품은 200g씩 5팩, 총 1kg으로 구성됐으며 빅스마일데이 할인 쿠폰을 적용하면 가격이 더 낮아진다.
식품 가운데 '신의주 찹쌀순대' 순대국 5팩도 정상가보다 34% 낮은 가격에 판매한다.
가전 특가 상품으로는 오는 11일 '로보락 Qrevo L Pro 로봇청소기'를 46만원대에, 오는 12일 '경동나비엔 숙면매트'를 22만원대에 선보인다. 숙면매트는 스타배송 대상이다.
뷰티 상품은 오는 11일 '미샤 블프 행사 베스트셀러'를 1+1 혜택으로 판매한다. 행사 마지막 날인 오는 13일에는 '설화수 자음 2종'을 최대 27% 할인하고 증정품도 제공한다.
G마켓은 오는 13일까지 빅스마일데이 특가 코너에서 매일 다른 할인 상품을 선보인다. 아이폰 17 자급제 512GB와 LG 스타일러 등도 특가 품목에 포함됐다.
kji01@newspim.com