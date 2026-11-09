[특징주] 김동선, 한화M&S 2차 공개매수에 주가 10%대 강세

AI 핵심 요약beta
- 김동선 사장은 9일부터 한화M&S 주식 338만주 추가 공개매수를 시작했다
- 한화M&S 주가는 9일 오전 10.29% 오른 7720원에 거래됐다
- 1차 공개매수는 목표 물량의 87.7%인 2297만주 확보에 그쳤다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화머시너리앤서비스홀딩스(한화M&S)가 김동선 한화그룹 미래전략총괄 사장의 추가 공개매수 소식에 강세다. 1차 공개매수에서 목표 물량을 모두 확보하지 못한 김 사장이 추가 매수에 나서면서 지분 확대 기대가 주가에 반영된 것으로 풀이된다.
한국거래소에 따르면 9일 오전 9시 15분 기준 한화M&S는 전 거래일 대비 720원(10.29%) 오른 7720원에 거래되고 있다.
금융감독원 전자공시시스템에 따르면 김 사장은 이날부터 오는 30일까지 한화M&S 보통주 최대 338만주를 공개매수한다. 매수 가격은 주당 8000원으로, 최대 매수 대금은 약 270억4000만원이다. 이번 공개매수 가격은 지난 6일 종가인 7000원보다 14.3% 높은 수준이다.
이번 추가 공개매수는 지난 2일 종료된 1차 공개매수의 후속 조치다. 김 사장은 지난달 12일부터 이달 2일까지 한화M&S 보통주 2620만3000주를 주당 8000원에 매수하겠다고 밝혔으나, 실제 응모 물량은 목표치의 87.7%인 2297만5541주에 그쳤다.
rkgml925@newspim.com