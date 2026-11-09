[특징주] 알테오젠, 美 약가협상 규정 여파에 16% 급락

AI 핵심 요약beta
- 알테오젠이 9일 미국 약가협상 규정 변경 여파로 장 초반 16% 급락했다
- 미국 CMS는 기존 의약품의 일부 SC 복합제형을 동일 의약품으로 간주했다
- SC 제형 전환에 따른 약가협상 시점 연장 효과가 제한될 수 있다는 우려가 나왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 알테오젠이 미국의 약가협상 규정 변경 여파로 장 초반 급락하고 있다. 피하주사(SC) 제형 전환을 통해 기대했던 약가협상 시점 연장 효과가 제한될 수 있다는 우려가 투자심리에 영향을 준 것으로 풀이된다.
9일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 49분 기준 알테오젠은 전 거래일보다 3만2100원(16.01%) 내린 16만8400원에 거래되고 있다.
앞서 미국 메디케어·메디케이드서비스센터(CMS)는 지난 6일(현지시간) 약가협상 관련 최종 규정을 발표했다. 기존 의약품에 히알루로니다제 등을 결합해 투여 방식을 정맥주사(IV)에서 피하주사(SC)로 바꾼 일부 복합제형을 기존 의약품과 같은 약으로 간주해 약가협상 대상 여부를 판단하도록 한 것이 핵심이다.
제약사들은 기존 의약품의 투여 경로를 SC로 바꿔 별도 제형으로 개발할 경우 약가협상 대상이 되는 시점을 늦출 수 있다는 점에 주목해 왔다. 이번 규정으로 이러한 기대 효과가 일부 제한될 수 있다는 해석이 나오면서 관련 기술을 보유한 알테오젠에도 매도세가 유입된 것으로 보인다.
알테오젠은 정맥주사로 투여하던 바이오의약품을 피하주사 방식으로 바꾸는 플랫폼 기술 '하이브로자임'을 보유하고 있다. 핵심 물질인 ALT-B4(히알루로니다제)를 의약품에 결합해 약물이 피하 조직으로 빠르게 흡수되도록 돕는 기술이다.
rkgml925@newspim.com