헥토파이낸셜, 3분기 누적 매출 1602억원..."역대 최대 실적"

AI 핵심 요약beta
- 헥토파이낸셜은 9일 3분기 누적 역대 최대 실적을 기록했다
- 누적 매출 1602억원, 영업이익 185억원으로 전년보다 증가했다
- 글로벌 결제 확대와 스테이블코인·AI 결제 진출을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 핀테크 기업 헥토파이낸셜이 2026년 3분기 누적 기준 역대 최대 실적을 기록했다.
9일 헥토파이낸셜은 잠정 실적 공시를 통해 3분기 누적 매출 1602억원, 영업이익 185억원을 달성했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 17.6%, 영업이익은 54.4% 증가했다. 3분기 단일 실적은 매출 526억원, 영업이익 48억원으로 전년 동기 대비 각각 14.9%, 6.2% 증가했다.
회사에 따르면 간편현금결제와 전자지급결제대행(PG) 서비스 등 주력 결제 사업이 안정적으로 성장했다. 신규 가맹점 확대와 거래량 증가가 성장을 견인했으며, 내통장결제를 포함한 자체 회원제 기반 고수익 서비스의 성장이 수익성 향상을 주도했다.
글로벌 사업도 확대 중이다. 지난 2023년 시작한 크로스보더 정산 사업의 가맹점 수가 증가하며 안정적인 성장을 이어가고 있다. 회사는 외화 라이선스 기반의 개인간 소액해외송금 등으로 글로벌 결제 및 정산 사업 영역을 넓혀가고 있다.
헥토파이낸셜은 AI 에이전트 결제 시장 진출을 준비하고 있다. AI 에이전트 결제 개념 검증(PoC)을 진행 중이며, AI 결제 표준인 'x402재단'에 참여해 시장 진출을 추진하고 있다.
최종원 대표이사는 "주력 결제 사업의 안정적인 성장과 수익성 강화를 통해 3분기 누적 기준 역대 최대 실적을 달성했다"며 "글로벌 사업 확대와 스테이블코인, AI 에이전트 결제 등 차세대 결제 인프라 구축을 통해 글로벌 핀테크 기업으로서의 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com