李대통령 지지율, 11주 연속 30%대 횡보…민주당 36.5% vs 국민의힘 39.7%

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리얼미터 11월 1주차 정기조사

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 11주 연속 30%대를 기록했다는 여론조사 결과가 9일 공개됐다.

여론조사 전문기관인 리얼미터가 이날 발표한 11월 1주차 정기조사 주간동향(아시아경제 의뢰, 2∼6일 조사, 무선100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±1.9%포인트) 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 35.9%로 지난주보다 1.0%포인트(p) 내렸다.

부정평가는 60.6%로 전주 대비 0.5%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다.

11월 1주차 정기조사 주간동향 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터]

이 대통령의 지지율은 8월 4주차 조사에서 처음 30%대를 기록한 뒤 11주 연속 30%대를 유지하고 있다.

지역별로는 대구·경북(23.2%)에서 8.4%p 떨어졌고, 전남광주·전북(53.8%)과 인천·경기(33.8%)에서도 각각 3.8%p, 3.0%p 하락했다.

반면 대전·세종·충청(40.6%)에서는 10%p 올랐고, 부산·울산·경남(38.5%)에서도 3.8%p 상승했다.

연령별로는 60대(40.1%·3.0%p↓)와 30대(23.4%·2.7%p↓), 70대 이상(36.5%·2.4%p↓)에서 하락했고, 50대(41.6%·2.5%p↑)에서는 상승했다.

리얼미터는 "조작기소 특검법 강행 처리로 여야 대치가 극심해진 가운데, 주 후반 코스피 5000선 붕괴에 따른 증시 급락과 국민연금 손실 논란 등 금융시장 불안이 겹치며 국정 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 분석했다.

11월 1주차 정기조사 주간동향 정당 지지도 [그래프=리얼미터]

정당 지지도 조사(5∼6일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 지난주보다 1.8%p 내려 36.5%, 국민의힘은 0.5% 내려 39.7%를 기록했다. 양당 간 격차는 3.2%p로 오차범위 안이다.

리얼미터는 "민주당은 신천지 집단 가입 의혹과 김민석·정청래 간 책임론, 합당론을 둘러싼 당내 갈등에 조작기소 특검법 강행 처리 논란까지 겹치며 하락한 것으로 보인다"고 했다.

국민의힘에 대해서는 "특검법 반대를 위한 장외투쟁, 필리버스터 등 강경 대응과 한동훈 복당 및 보수 대통합을 둘러싼 당내 갈등이 부각되면서 소폭 하락한 것으로 판단된다"고 했다.

조국혁신당은 6.9%로 최고치를 기록한 지난주보다 1.2%p 내렸고, 개혁신당은 2.7%, 진보당은 1.1%, 기타 정당은 2.0%, 무당층은 11.1%였다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

the13ook@newspim.com