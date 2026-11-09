'강경파' 비서실장 임명한 트럼프, 남은 임기 타협 대신 '정면돌파' 선택

[서울=뉴스핌] 최원진 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 신임 백악관 비서실장 자리에 자신의 핵심 충성파이자 강경파인 스티븐 밀러 부비서실장을 전격 임명하면서 의회와의 대대적인 정면충돌을 예고했다.

트럼프 대통령은 지난 6일 밀러 실장의 임명을 발표하면서 그를 "훌륭한 투사"라고 칭했다. 지난 3일 중간선거에서 나타난 공화당 참패를 유권자들의 심판으로 수용하기보다, 남은 2년 임기를 타협이 아닌 정면돌파로 이끌겠다는 의미로 해석된다. 이에 따라 선거 직후 강조했던 "민주당과의 협력" 메시지도 사실상 무색해졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령(우)과 스티븐 밀러 백악관 부비서실장 [사진=로이터 뉴스핌]

밀러 신임 실장은 전임 수지 와일스 비서실장과 극명한 대조를 이룬다. 로비스트 출신으로 대내외 이해관계를 능숙하게 조율해 온 와일스와 달리, 밀러는 권력의 생리를 잘 이해하고 트럼프에게 흔들림 없는 충성을 바치는 전투적 인물로 꼽힌다. 트럼프 대통령의 측근인 로저 스톤조차 악시오스에 밀러를 "전시 참모(consigliere·마피아 보스의 고문)"라고 표현했을 정도다.

밀러는 지난 6일 플로리다 마라라고 리조트 행사에서 "트럼프 대통령이 아니었다면 미국은 지금 존재하지 않았을 것"이라며 "이 분이 미국을 구했다"고 밝힌 바 있다. 2016년 트럼프의 첫 대선 캠프에 합류한 밀러는 그간 무관용 이민 정책과 강성 대외 정책을 주도해 온 인물이다.

민주당은 이번 인선에 즉각 반발하고 나섰다. 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 ABC뉴스 '디스 위크'에 출연해 이번 임명을 "무책임하고 끔찍한 선택"이라고 비판하며 새 비서실장과의 협력 거부를 선언했다.

그는 와일스 전 실장과는 가끔 소통해 왔음을 밝히며 "새로운 밀러 체제에서는 그런 소통이 일어나지 않을 것"이라며 "미국 국민들은 바로 이런 '마가(MAGA)' 극단주의를 뿌리뽑기 위해 투표한 것"이라고 강조했다.

이번 선거에서 캔자스주 연방 상원의원에 당선된 애덤 해밀턴 당선자 역시 "정말 이상한 인선"이라며 "미국인들이 트럼프 2기 전반기 2년 정책에 대해 심판했음에도 이를 더욱 강행하려는 행보로밖에 보이지 않는다"고 지적했다.

정계 은퇴를 앞둔 공화당 소속 돈 베이컨 하원의원조차 선거 전 밀러에게 이민·관세 정책의 위험성을 경고했으나 거부당했다고 밝히며, "의회 대부분은 이번 인사를 '실패한 전략에 대한 고집'이자 전혀 호응을 얻지 못하는 조치로 보고 있다"고 비판했다.

월스트리트저널(WSJ)은 "트럼프 대통령이 가장 충성스러운 인물을 새 백악관 비서실장으로 임명함으로써 남은 2년 동안 강경한 태도를 유지할 것임을 시사했다"며 "밀러 실장은 입법 협상 대신 행정 권력을 최대한 활용하는 방식을 취할 것"으로 전망했다.

실제로 트럼프 대통령은 선거 직후 법무부에 민주당 의원들을 조사하라고 지시하고, 최근 종합격투기 얼티밋 파이팅 챔피언십(UFC) 회장 데이나 화이트에게 백악관 대변인직을 제안하는 등 강경 행보를 이어가고 있다. 화이트 회장은 제안을 거부한 것으로 알려졌다.

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