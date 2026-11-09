삼성물산, 목동13단지 재건축 시공사 선정...목동 첫 래미안

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2280→3757가구...단지명 '래미안 모브13'

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산 건설부문은 서울 양천구 목동13단지 재건축 시공사로 선정됐다. 목동에 조성되는 첫 래미안 단지다.

목동13단지 재건축 사업시행자인 대신자산신탁은 지난 7일 열린 토지등소유자 전체회의에서 삼성물산이 시공사로 최종 선정됐다고 9일 밝혔다.

목동13단지 재건축은 서울 양천구 신정동 327번지 일대 17만8919㎡ 부지에 기존 2280가구 아파트를 지하 4층, 지상 최고 49층, 총 21개동, 3757가구 아파트로 탈바꿈하는 사업이다. 공사비는 약 2조3763억원이다.

래미안 모브13 투시도 [사진=삼성물산]

목동13단지는 서울 대표 교육 중심지 목동에 있어 우수한 학군과 대규모 학원가를 갖췄다. 지하철 2호선 양천구청역과 가깝고 현대백화점, 이마트 등 다양한 생활편의시설도 도보권에 있다. 인근에 안양천이 흐르고, 계남근린공원 등 녹지공간도 있다.

삼성물산은 신규 단지명으로 '래미안 모브13(RAEMIAN mo:ve 13)'을 제안했다. 유일함을 뜻하는 모노와 목동의 앞글자를 딴 '모(mo)'와 프랑스어로 녹색을 뜻하는 베르(vert)의 '브(ve)'를 결합했다.

외관은 목동의 풍부한 녹지환경에서 영감을 받아 나무 줄기가 위로 뻗고 가지가 펼쳐지는 모습을 반영했다. 단지 중앙 4개 랜드마크 타워를 중심으로 주거동마다 높이와 형태를 다르게 했다.

모든 가구를 남향으로 배치했고, 조합원 가구에는 100% 4베이 이상 구조를 적용했다. 가구 평면은 11개 평형 79개 타입으로 다양화했다.

단지 중심에는 대규모 공원인 센트럴 파크를 조성해 중앙광장, 산책로, 수공간, 6개 테마정원을 연결했고, 공중 산책로 '클라우드 워크웨이'도 갖췄다.

지상 1층부터 지하 2층에는 실내 수영장, 사우나, 프라이빗 시네마, 오픈 라이브러리 등 대규모 복합 커뮤니티 공간을 구성하고, 101개 다양한 프로그램을 마련했다.

삼성물산은 미래 주거 기술 '넥스트 홈', 차세대 홈플랫폼 '홈닉', AI 기반 통합 주차 유도 시스템 등 첨단 기술을 적용할 계획이다.

임철진 삼성물산 주택영업본부장은 "목동13단지가 쌓아온 가치를 계승하면서 목동의 새로운 주거 기준을 제시할 수 있는 차별화된 설계를 제안했다"며 "목동에 처음 선보이는 래미안인 만큼 삼성물산의 설계, 기술, 품질 역량을 총결집해 목동을 대표하는 랜드마크로 완성하겠다"고 말했다.

krawjp@newspim.com