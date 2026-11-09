아가트, 신세계 사우스시티에 1호점 개점

AI 핵심 요약beta
- 아가트가 10일 신세계백화점 사우스시티에 국내 1호점을 연다
- 아가트는 투각 기법과 천연 원석을 활용한 주얼리를 선보여 왔다
- 아가트는 첫 매장을 시작으로 국내 백화점 유통망을 넓힐 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 일본 주얼리 브랜드 '아가트(agete)'가 오는 11월 10일 신세계백화점 사우스시티에 국내 1호 매장을 열고 한국 시장 내 상설 유통망을 가동한다.
1990년 6월 도쿄 아오야마에서 론칭한 아가트는 자연과 다양한 문화에서 영감을 받아 섬세한 디자인과 장인정신을 바탕으로 성장해 온 주얼리 브랜드다.
아가트는 금속 사이에 여백을 만들어 건축 및 식물의 모티프를 표현하는 '투각 기법(Open Work)'과 래브라도라이트 등 천연 원석의 아름다움을 살려 은은한 색감을 연출하는 '컬러스톤(Color Stone)' 라인을 선보여 왔다.
이번 신세계 사우스시티 매장은 아가트의 브랜드 정체성과 주요 라인업을 상설 판매하는 국내 첫 거점이다. 아가트는 1호점 출점을 시작으로 백화점 중심의 유통 채널을 순차적으로 넓혀갈 예정이다.
아가트 측은 "신세계 사우스시티 매장을 통해 고유의 정밀 가공 기술이 적용된 주얼리 라인업을 국내 시장에 지속적으로 공급할 계획"이라고 전했다.
whitss@newspim.com