공사비 협상 멈춘 가덕도신공항…실시설계 먼저 착수

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정부·대우건설, 실시설계 우선 착수 합의

2035년 개항 일정 관리 위한 조치

연내 우선시공분 계약 추진

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 공사비 현실화 문제로 후속 절차가 일시 중지됐던 가덕도신공항 부지조성공사가 실시설계에 들어간다.

대항전망대에서 바라본 가덕도신공항 여객터미널 설치 예상 부지 [사진=뉴스핌DB]

9일 국토교통부와 가덕도신공항건설공단(이하 '공단')은 부지조성공사 수의계약 예비 대상자인 대우건설 컨소시엄과 협의해 실시설계에 착수한다고 밝혔다.

가덕도신공항은 북극항로 시대에 대비해 부산·동남권의 글로벌 물류 경쟁력을 높이고 국가균형발전을 뒷받침하기 위한 사업으로, 2035년 개항을 추진하고 있다.

지난 9월 부지조성공사 기본설계가 적격 판정을 받았지만 중동전쟁에 따른 공사비 현실화 문제로 우선시공분 가격협상 등 후속 절차가 일시 중지된 상태였다.

국토부와 공단, 대우건설은 본공사 착공과 개항 일정에 차질이 없어야 한다는 데 뜻을 모으고 협의를 거쳐 실시설계에 우선 착수하기로 했다.

국토부는 중동전쟁에 따른 물가상승분을 공사비에 반영할 수 있도록 가덕도신공항법 개정을 국회와 협의하고 있다. 연내 국회 통과를 목표로 추진할 방침이다.

법 개정과 연계한 우선시공분 계약도 연내 체결할 수 있도록 대우건설과 협의를 이어간다. 이를 통해 내년 본공사를 원활하게 추진한다는 계획이다.

실시설계는 착수일부터 180일간 진행된다. 국토부와 공단은 설계가 끝나면 설계 적정성 검증 등 후속 절차를 거쳐 내년 상반기 본공사 착공을 목표로 사업을 추진할 예정이다.

국토부 관계자는 "공단과 함께 부지조성공사 실시설계와 후속 절차를 차질 없이 진행하고 안전하고 품질 높은 가덕도신공항 건설에 힘쓰겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 가덕도신공항 부지조성공사는 지금 어느 단계인가요?

A. 국토교통부와 가덕도신공항건설공단은 9일 수의계약 예비 대상자인 대우건설 컨소시엄과 협의해 실시설계에 우선 착수한다고 밝혔습니다. 우선시공분 계약은 아직 체결되지 않았습니다.

Q. 기본설계가 적격 판정을 받았는데도 후속 절차가 멈춘 이유는 무엇인가요?

A. 지난 9월 기본설계가 적격 판정을 받았지만, 중동전쟁으로 오른 물가를 공사비에 어떻게 반영할지가 쟁점이 되면서 우선시공분 가격협상 등이 일시 중단됐습니다. 국토부와 공단, 대우건설은 본공사 착공과 개항 일정에 차질이 없도록 실시설계부터 진행하기로 했습니다.

Q. 공사비 조정과 우선시공분 계약은 어떻게 추진하나요?

A. 국토부는 중동전쟁에 따른 물가상승분을 공사비에 반영할 수 있도록 국회와 가덕도신공항법 개정을 협의하고 있습니다. 올해 안에 개정안이 국회를 통과하는 것을 목표로 하며, 법 개정과 연계해 우선시공분 계약도 연내 체결할 수 있도록 대우건설과 협의를 이어갈 계획입니다.

Q. 실시설계는 얼마나 걸리고 본공사는 언제 시작할 예정인가요?

A. 실시설계 기간은 착수일부터 180일입니다. 국토부와 공단은 설계가 끝나면 설계 적정성 검증 등 후속 절차를 거쳐 2027년 상반기에 본공사를 시작하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Q. 가덕도신공항의 개항 목표는 언제이며, 어떤 역할을 기대하나요?

A. 개항 목표는 2035년입니다. 정부는 북극항로 시대에 대비해 부산·동남권의 국제 물류 경쟁력을 높이고 국가균형발전을 뒷받침하기 위해 신공항 건설을 추진하고 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com