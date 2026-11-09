카카오뱅크 "1000번째 버튼 누르면 치킨·햄버거 쏜다"

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크는 9일 주말 전용 ‘눈치보고 주말 혜택받기’를 출시했다.
- 매주 토·일요일 참여 순번이 1000번째 배수면 경품을 받는다.
- 만 14세 이상 입출금통장 보유자는 하루 3회 참여할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 '눈치보고 주말 혜택받기' 서비스를 출시했다고 9일 밝혔다.
'눈치보고 주말 혜택받기'는 고객들이 실시간으로 참여 순번을 확인하며 당첨 기회를 노리는 주말 전용 혜택 서비스다. 버튼을 누른 순서가 1000번째의 배수에 해당하면 치킨이나 햄버거 등 경품을 받을 수 있다.
서비스는 매주 토·일요일 오전 9시부터 오후 9시까지 운영된다. 만 14세 이상 카카오뱅크 입출금통장 보유자라면 누구나 참여할 수 있다.
참여 방법은 카카오뱅크 앱의 '혜택' 탭에서 '참여하기' 버튼을 누르면 참여 순서에 따라 번호가 부여되는 방식이다. 1000번째, 2000번째, 3000번째 등 1000의 배수에 해당하는 번호를 받으면 경품에 당첨된다.
당첨 고객에게는 교촌치킨 반반한마리, 맥도날드 치즈버거세트, 배달의민족 1만 원 교환권 중 하나가 제공된다. 당첨되지 않은 고객도 카카오뱅크 계좌로 즉시 입금되는 캐시 혜택을 받는다.
고객들은 실시간으로 참여 순번을 확인하며 원하는 순간에 도전할 수 있다. 하루 3회 참여 기회가 제공되며, 친구에게 공유한 링크를 통해 해당 친구가 당일 처음 참여하면 추가 참여 기회를 1회씩 받을 수 있다.
romeok@newspim.com