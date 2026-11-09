케이쓰리아이, 75억원 규모 피지컬 AI 국책 과제 참여

AI 핵심 요약beta
- 케이쓰리아이가 9일 총 75억원 규모 국책과제에 참여한다고 밝혔다
- 이번 과제는 AI·로봇으로 모터 하우징 제작공정 자율화율 90% 이상을 목표로 한다
- 케이쓰리아이는 디지털 트윈 기반 관제와 제조 이력 추적 기술 개발을 맡는다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털 트윈 기술 보유기업 케이쓰리아이가 총 75억원 규모의 '중대형 모터 하우징 용접·검사 인공지능(AI) 기반 자율작업 시스템 개발' 국책과제에 참여한다고 9일 밝혔다.
산업통상부가 주관하는 기계장비산업기술개발사업의 일환으로 진행되는 이번 과제는 태양전기가 주관하며, 케이쓰리아이를 비롯해 에이엠스퀘어, 한국로봇융합연구원, 아라, 서울과학기술대학교 등이 참여한다. 과제의 목표는 중대형 모터 하우징의 취부·가접·본용접·검사 등 제작공정에 AI와 로봇 자동화 기술을 적용해 전 공정 자율화율 90% 이상을 달성하고 실제 생산 현장에서 실증하는 것이다.
회사에 따르면 케이쓰리아이는 디지털 트윈 기반 통합 관제 및 제조 공정 이력 추적 기술 개발을 담당한다. 로봇과 설비에서 발생하는 제조 데이터를 통합해 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 구축하고, 공정별 작업 이력과 검사 결과를 연계해 제품 생산 전 과정의 데이터 관리 체계를 고도화할 계획이다.
케이쓰리아이는 공정 데이터 연계와 디지털 트윈 기술을 결합해 다양한 제조 설비를 가상 공간에 구현한다. AI 에이전트를 활용해 이상 상태 감지, 품질 분석, 원인 추적 등 공정 운영 효율성을 높이는 기술도 개발한다.
회사 관계자는 "중대형 모터 하우징은 제품별 형상과 규격이 다양해 용접·검사 등 공정 자동화에 높은 기술력이 요구된다"며 "로봇 시뮬레이션과 디지털 트윈, AI 에이전트 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 제조 현장의 데이터를 통합하고 공정 운영을 지능화하는 핵심 기술을 확보할 것"이라고 말했다.
이어 "지멘스 등 글로벌 기업 및 기관이 참여하는 국제 공동연구과제에 이어 국내 제조기업 대상 피지컬 AI 협력을 통해 현장 적용 기반을 확대하고 있다"며 "이번 국책과제를 통해 디지털 트윈 기반 제조 인프라 기술을 확보하고, 향후 철강·조선·플랜트 등 다양한 산업으로 관련 솔루션 사업을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com