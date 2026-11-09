유진투자증권, 美주식 수수료 월정액제 출시…월 49만원부터

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거래 규모 따라 3단계 구독 서비스 운영

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 유진투자증권이 미국주식 거래 수수료를 월정액으로 납부하는 구독 서비스를 출시했다. 월 49만원부터 99만원까지 거래 규모에 따라 3개 구간으로 나눠 운영하며 일정 한도 내에서 추가 수수료 없이 거래할 수 있다.

9일 유진투자증권에 따르면 '미국주식 수수료 구독 서비스'는 거래할 때마다 매매대금에 비례해 수수료를 내는 기존 방식과 달리 매월 정해진 구독료를 납부하는 서비스다.

구독 구간은 ▲프로 ▲마스터 ▲울트라 등 3단계로 구성했다. 프로는 월 49만원에 매수와 매도를 합산한 월 거래대금 100억원 미만까지 추가 수수료 없이 거래할 수 있다. 마스터는 월 69만원에 200억원 미만까지 이용할 수 있으며 울트라는 월 99만원에 거래대금 제한 없이 거래할 수 있다.

[사진=유진투자증권]

프로와 마스터 구간에서 약정 한도를 초과하면 초과 거래대금에 대해서만 0.07%의 수수료가 부과된다.

유진투자증권은 고객이 자신의 거래 규모에 맞는 구간을 선택할 수 있도록 '수수료율 계산기'도 제공한다. 월 거래대금과 기존 수수료율을 입력하면 예상 구독 비용과 적합한 구간을 확인할 수 있다.

'구독 현황' 화면에서는 납부한 구독료와 수수료 적용 내역, 월별 거래대금 추이 등을 확인할 수 있다.

서비스는 홈트레이딩시스템(HTS)과 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통한 미국주식 위탁매매에 적용된다. 매월 자동 갱신되며 중도 해지하면 남은 기간의 구독료를 일할 계산해 환불한다.

정종원 유진투자증권 디지털사업실장은 "최근 미국주식 거래가 활발해지면서 누적되는 수수료 부담을 사전에 가늠하기 어렵다는 고객들의 의견을 적극 반영했다"라며 "거래 비용을 미리 확정함으로써 투자자들이 본인의 거래 규모에 맞춰 비용을 체계적으로 관리할 수 있도록 설계한 서비스"라고 전했다.

다만 실제 거래 여부와 관계없이 구독료가 부과되며 거래 규모에 따라 기존 수수료 체계보다 비용이 더 클 수 있다. 미국 증권거래위원회 수수료(SEC Fee) 등 유관기관 제비용도 별도로 부과된다. 과도한 거래에 따른 원금손실 가능성에도 유의해야 한다.

plum@newspim.com