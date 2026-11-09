예탁결제원, 홍콩서 증권파이낸싱 포럼 개최…글로벌 시장 협력 논의

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홍콩 금융기관·유관기관 관계자 130명 참석

결제주기 단축·외국인 투자 접근성 개선 소개

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국예탁결제원이 홍콩에서 글로벌 증권파이낸싱 시장 관계자들과 시장 발전 방향을 논의했다. 국내 증권결제주기 단축과 전자주주총회 시스템 구축 등 자본시장 인프라 개선 현황도 공유했다.

9일 한국예탁결제원에 따르면 지난달 29일 홍콩 아일랜드 샹그릴라 호텔에서 '제12회 증권파이낸싱 포럼'을 개최했다.

지난 2012년 처음 시작된 이번 포럼은 국내외 증권파이낸싱 시장의 주요 현안을 공유하고 시장 참가자 간 교류를 확대하기 위해 마련됐다.

올해 행사에는 홍콩거래소(HKEX)를 비롯해 씨티은행, HSBC, JP모건, 바클레이즈, 모건스탠리 등 주요 금융기관과 유관기관 관계자 약 130명이 참석했다.

이윤수 한국예탁결제원 사장이 지난달 29일 홍콩 아일랜드 샹그릴라 호텔에서 열린 '제12회 증권파이낸싱 포럼'에서 발표하고 있다. [사진=한국예탁결제원]

포럼에서는 시몬 브로드필드 JP모건 아시아태평양 증권서비스 총괄이 글로벌 증권파이낸싱 시장의 동향과 전망을 발표했다.

이어 예탁결제원이 글로벌 투자자 친화적으로 변화하는 한국 자본시장과 국내 증권대차 시장 현황을 소개했다. 발표 이후에는 글로벌 증권파이낸싱 시장의 주요 현안을 주제로 참석자 간 의견 교환이 이뤄졌다.

이윤수 한국예탁결제원 사장은 환영사에서 한국 자본시장 인프라의 글로벌 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제로 ▲증권결제주기 T+1 단축 ▲전자주주총회 시스템 구축 등을 제시했다.

또 세계국채지수(WGBI) 편입에 발맞춰 국제예탁결제기구(ICSD)를 통한 국채통합계좌 이용 활성화와 외국인 투자자를 위한 국채 활용 가이드 발간 등 시장 접근성 개선 노력도 소개했다.

이 사장은 한국 증권파이낸싱 시장의 발전을 위해 금융당국과 유관기관 간 협력을 이어가겠다고 강조했다.

한국예탁결제원은 앞으로도 국내외 시장 참가자들과 소통을 강화하고 투자자 의견을 제도와 시스템 개선에 반영할 계획이다.

plum@newspim.com