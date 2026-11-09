삼성증권, 금·은·구리 등 원자재 ETN 6종 상장

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권이 9일 금·은·구리 선물 ETN 6종을 신규 상장했다.
- 정방향과 인버스 상품을 함께 출시해 상승·하락 투자 선택지를 넓혔다.
- 상품들은 원자재 선물 수익률을 각각 1배와 -1배로 추종한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성증권이 금·은·구리 선물 가격의 상승과 하락에 각각 투자할 수 있는 상장지수증권(ETN) 6종을 신규 상장했다. 원자재별 정방향과 인버스 상품을 동시에 출시해 시장 상황에 따른 투자 선택지를 확대했다.
9일 삼성증권에 따르면 신규 상장 상품은 ▲삼성 금 선물 ETN ▲삼성 인버스 금 선물 ETN ▲삼성 은 선물 ETN ▲삼성 인버스 은 선물 ETN ▲삼성 구리 선물 ETN ▲삼성 인버스 구리 선물 ETN 등 6종이다.
각 상품은 뉴욕상품거래소(COMEX)에 상장된 금·은·구리 선물 수익률을 기초로 한다. 정방향 상품은 해당 원자재 선물의 일간 수익률을 1배로 추종하며 인버스 상품은 -1배로 추종한다.
기초지수는 선물 투자 수익률과 보유 현금에서 발생하는 이자수익 등을 반영하는 토털리턴(TR) 방식이다. 환노출형으로 원·달러 환율 변동도 투자 성과에 반영된다.
연 제비용은 금·은·구리 정방향 ETN 3종이 각각 0.65%다. 인버스 ETN 3종은 각각 0.85%로 책정됐다.
삼성증권 관계자는 "이번 ETN 6종 상장을 통해 투자자들이 금·은·구리 등 주요 원자재의 가격 상승과 하락에 대응할 수 있도록 상품 라인업을 확대했다"며 "앞으로도 다양한 기초자산을 활용한 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.
plum@newspim.com