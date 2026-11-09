백악관 이미 알았다…루비오, 젠슨 황·中 스파이 의심 여성 관계 극비 메모 주도

국무장관, 5월 방중 앞서 고위 당국자에 회람…황 CEO, 방중단서 한때 제외

트럼프, 1년 전 보고받고도 조치 안 해…엔비디아 "기밀 침해 근거 없어"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 마코 루비오 미국 국무장관이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 스파이로 판단된 여성의 관계를 경고하는 극비 메모 작성을 주도한 것으로 드러났다. 황 CEO가 혼외 관계를 인정하고 엔비디아 이사회가 독립 조사에 착수한 가운데, 트럼프 행정부 최고위층이 이미 올봄 이 문제를 인지하고 있었다는 사실이 새로 드러났다.

뉴욕타임스(NYT)는 8일(현지시간) 사안에 정통한 복수의 관계자를 인용해 루비오 장관이 올봄 트럼프 행정부 고위 당국자들에게 이를 경고하는 극비 메모 작성을 감독했다고 보도했다. 루비오 장관이 이 사안에 관여했다는 사실이 알려진 것은 처음이다.

메모는 중국 국적자인 앨리스 황에 대한 전자 감청 등 기밀 정보를 토대로 작성됐다.

미국 당국자들은 싱가포르 기업 메가스피드의 고위 임원이었던 앨리스 황이 중국 최고 정보기관인 국가안전부(MSS)에 포섭돼 스파이 활동을 해왔으며, 황 CEO와 가까운 관계를 맺고 있다고 결론 내린 것으로 전해졌다. 두 사람은 친인척 관계가 아니다.

메모는 도널드 트럼프 대통령의 지난 5월 중국 방문을 앞두고 고위급 보안 인가를 가진 행정부 당국자들에게 회람됐다. 국무부와 백악관은 논평을 거부했다.

◆ 방중단서 한때 제외…트럼프는 1년 전 보고받고도 조치 안 해

이번 보도는 황 CEO를 둘러싼 우려가 행정부 내부에 이미 퍼져 있었음을 보여준다. 황 CEO는 첨단 AI 반도체 수출 규제 강화에 반대하며, 가장 최신 기술을 제외한 제품은 중국에도 판매할 수 있어야 한다고 주장해 왔다.

황 CEO는 당초 트럼프 대통령의 방중에 동행할 주요 기업인 명단에서 제외됐다. 당시 행정부 내부에서는 AI 규제를 최소화하려는 대통령의 정책에 황 CEO가 미치는 영향력을 우려하는 목소리가 적지 않았던 것으로 전해졌다. 다만 명단 제외가 메모와 관련이 있었는지는 확인되지 않았다.

NYT는 지난달 29일 트럼프 대통령이 약 1년 전 관련 보고를 받았다고 보도한 바 있다. 미 정보당국이 앨리스 황을 전자 감청하고 있으며 그를 중국 정보기관 요원으로 판단하고 있다는 내용이었다. 감청 자료에 등장한 미국 시민의 신원을 확인하는 이른바 '언마스킹' 절차를 거친 결과, 그 인물이 황 CEO로 드러났다는 것이다.

트럼프 대통령은 당시 별도의 조치를 취하지 않았다. NYT는 트럼프 대통령이 엔비디아 반도체를 중국과의 AI 경쟁에서 핵심 자산으로 여기고 있으며, 엔비디아의 성공이 견조한 증시를 유지하는 데 중요하다고 보고 있다고 전했다.

◆ 메가스피드, 엔비디아 칩 20억달러 구매…트럼프 "위대한 젠슨 황"

메가스피드는 사실상 소규모 사무실 하나에 현지 사업 기반도 미미한데도 최근 수년간 엔비디아 제품 20억달러어치를 사들였다. 동남아시아에 데이터센터를 구축해 중국 알리바바에 컴퓨팅 자원을 임대해 왔다. 미 당국자들은 이 회사가 수출 제한 대상인 첨단 칩의 중국 밀반입에 관여했다고 의심하고 있다.

두 사람이 처음 만난 시점은 확인되지 않았다. 다만 2024년 두 사람이 다른 업계 경영진과 함께 대만 타이베이의 한 술집에서 사진에 찍혔을 무렵, 메가스피드는 수십억달러 규모의 첨단 AI 반도체 구매를 시작했다.

앨리스 황은 영어에 능통하며, 엔비디아 슈퍼컴퓨터의 주요 조립업체인 기가바이트 경영진 등 업계 최고위층과 폭넓은 인맥을 쌓아온 것으로 전해졌다.

엔비디아는 그동안 두 사람의 접촉이 "특별하거나 예상 밖의 일이 아니"라며 다른 고객사와의 통상적인 만남과 다르지 않다고 설명해 왔다. 메가스피드 같은 고객사에는 기밀 사업 정보가 제공되지 않는다는 입장이다. 앨리스 황은 NYT의 연락에 응답하지 않았다.

그럼에도 트럼프 대통령은 황 CEO에게 힘을 실어줬다. 황 CEO가 방중단에서 빠졌다는 언론 보도를 접한 뒤 그에게 알래스카 경유지에서 에어포스원에 합류해 달라고 직접 요청했다.

트럼프 대통령은 당시 소셜미디어 게시물에서 '위대한 젠슨 황' 등 기업인들과 함께하게 돼 영광이라며 "위대한 나라 중국으로 향한다. 비범한 지도자인 시진핑 주석에게 이 뛰어난 사람들이 마법을 부릴 수 있도록 중국을 '개방'해 달라고 요청할 것"이라고 적었다.

도널드 트럼프 미국 대통령(좌)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 [사진=블룸버그]

kwonjiun@newspim.com