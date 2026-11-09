네이버페이, 금융 취약계층 보호 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이는 9일 ‘사람 살리는 금융’ 캠페인에 동참했다
- 불법사금융으로부터 금융 취약계층을 보호하고 포용금융 확산에 나섰다
- 소상공인 대상 빠른정산·대안신용평가 등 상생 서비스를 확대했다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버페이는 서민금융진흥원이 주관하는 '사람 살리는 금융' 캠페인에 동참한다고 9일 밝혔다. 불법사금융으로부터 금융 취약계층을 보호하고 포용금융을 확산하기 위한 민·관 합동 공익 캠페인이다.
박상진 네이버페이 대표는 "금융 취약계층이 불법사금융에 내몰리지 않도록 기술과 데이터 기반의 혁신적인 금융 서비스가 중요하다"며 "금융 사각지대 해소에 앞장서겠다"고 밝혔다.
네이버페이는 소상공인 등 금융 취약계층을 위한 상생 금융 서비스를 제공하고 있다. '빠른정산' 서비스는 배송 시작 다음날부터 약 3일 만에 판매대금을 지급해 자금 회전을 돕는다. 비금융데이터를 활용한 대안신용평가모형 'Npay 스코어'는 제휴 금융사에 제공돼 대출 승인 가능성을 높인다. 이 모형은 정부 정책금융 상품인 사잇돌대출에도 도입됐다.
오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트'를 중심으로 한 상생 프로그램도 확대 중이다. 중소상공인희망재단과 협력해 소상공인 매장의 디지털 전환을 지원하고, 서울신용보증재단·하나은행과 함께 서울 소재 소상공인을 대상으로 보증부 대출 기회를 제공한다. 영세·중소 등급의 'Npay 커넥트' 가맹점에서 발생한 네이버페이 머니·포인트 현장결제 수수료 지원 프로그램은 연말까지 진행된다.
romeok@newspim.com