밥상엔 햅쌀, 후식엔 약과·과일...코그페로 만나는 '지역의 맛'

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지난해 통합 출범…올해 18일간 진행

호정 약과·영암 쌀·영동 포도·문경 사과

10개 부처·기업 약 4만곳 참여

네이버 TOP100 기획전 최대 60% 할인

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 밥상을 채우는 햅쌀부터 커피나 차에 곁들일 약과, 식후에 나눠 먹을 과일까지. 올해로 두 번째를 맞은 '코리아 그랜드 페스티벌'(코그페)에서 지역 먹거리를 만날 수 있다.

9일 한국중소벤처기업유통원에 따르면 이번 행사에는 호정식품 찹쌀약과, 대우미곡 새청무 쌀, 조은하루 영동 포도, 이루다에프엠 문경약돌사과 등을 선보인다. 지역 중소기업과 소상공인에게는 일상에서 찾는 먹거리로 새 고객을 만날 기회다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 오전 서울 양천구 행복한백화점에서 열린 코리아그랜드 페스티벌 매장을 둘러보고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 부처별 소비 행사 한데 묶어...지역 상권과 연계

코그페는 부처별로 열던 소비 행사를 한데 묶어 지난해 처음 개최한 전국 단위 축제다. 중소벤처기업부의 동행축제, 산업통상부의 K-세일페스타, 문화체육관광부의 숙박세일페스타 등을 연계한다. 올해는 10개 부처와 대기업·중소기업·소상공인 등 약 4만개 기업이 참여한다.

올해 행사는 10월 29일부터 11월 15일까지 18일간 이어진다. 지난해보다 6일 길다. 정부는 지난해 행사를 통합한 결과 개별 행사 때보다 소매업계 매출 상승 폭이 2.3%포인트 확대됐다고 평가했다.

지난달 31일 경북 안동시 옛 안동역 일원에서 열린 개막식에는 한성숙 국무총리와 이소영 중기부 장관, 권오을 국가보훈부 장관, 지역 주민과 관광객 등 2000여명이 참석했다. 개막식에 이어 송가인과 이찬원 등이 출연한 상생콘서트가 열렸다.

농축수산물 할인과 우체국쇼핑 특산물 기획전, 총 17억원 규모의 상생소비복권도 행사와 연계했다. 국가유산 무료 개방을 비롯한 문화 행사와 대전 성심당·부산 삼진어묵·영주 태극당을 인근 상권과 잇는 프로그램도 마련했다.

새청무 쌀과 호정가 찹쌀약과 모습 [사진=한국중소벤처기업유통원] 2026.11.09 jongwon3454@newspim.com

◆ 쌀조청으로 맛 낸 약과...영암서 키운 새청무 햅쌀

코그페에 약과와 햅쌀을 내놓은 호정식품과 대우미곡은 고향사랑기부제 온라인 플랫폼인 '고향사랑e음'에서도 지역 먹거리를 선보인다.

호정식품은 유영군 명인의 제조법을 바탕으로 만든 '호정가 찹쌀약과'를 1kg 세트로 판매한다. 유통원은 "명인이 직접 담근 쌀조청으로 맛을 내 너무 달지 않고 담백하며 정갈한 맛이 특징"이라고 설명했다. 살짝 데워 먹거나 커피·차·아이스크림에 곁들이는 방법도 소개했다.

대우미곡 종합처리장 농업회사법인은 전남 영암에서 재배한 2026년산 상등급 새청무 쌀을 10kg 단위로 선보인다. 새청무는 전남농업기술원이 7년간 연구해 개발한 품종이다. 유통원은 밥맛이 부드럽고 지은 밥이 쉽게 굳지 않는 점을 특징으로 꼽았다.

유통원에 따르면 대우미곡은 3대째 쌀을 재배·도정해 왔으며 농산물우수관리(GAP)와 남도미향 인증을 받았다.

추풍령 고지대 포도와 문경 사과 [사진=한국중소벤처기업유통원] 2026.11.09 jongwon3454@newspim.com

◆ 추풍령 고지대 포도...약돌 활용해 키운 문경 사과

농업회사법인 조은하루는 충북 영동에서 재배한 포도를 판매한다. 유통원은 추풍령 고지대의 큰 일교차를 재배 환경의 특징으로 꼽았다. 거봉·캠벨·샤인머스켓 등 여러 품종을 선보이며, 2kg 상품도 마련했다.

이루다에프엠의 '문경약돌사과'는 경북 문경에서 재배한다. 문경의 향토자원인 약돌(거정석)을 재배에 활용했다. GAP 인증 상품으로 3kg에 사과 14~15개가 들어간다.

찹쌀약과는 호정가 네이버 브랜드스토어, 쌀과 포도는 대우미곡·조은하루의 네이버 스마트스토어, 사과는 SSG닷컴에서 상품 정보를 확인할 수 있다. 중기부는 네이버 '코리아 그랜드 페스티벌 TOP100 기획전'에서 소상공인 제품을 최대 60% 할인 판매한다고 안내했다. 할인율과 쿠폰 적용 조건은 상품별로 다르다.

이소영 중기부 장관은 코그페 개막식에서 "코리아 그랜드 페스티벌이 소상공인과 전통시장 상인들에게 활력을 불어넣고, 국민 모두가 즐기는 소비축제가 되길 바란다"며 "앞으로 세계적인 대표 축제로 발전할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com