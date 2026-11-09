서희건설, 남양주 오남읍 '오남역 서희스타힐스 여의재 1단지' 1308세대 공급

AI 핵심 요약beta
- 서희건설은 9일 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 잔여 가구 계약을 진행했다
- 단지는 1308세대 규모로 전용 59~84㎡ 중소형 평형으로 구성됐다
- 오남역과 학교·마트·병원 인접성 및 지역 개발 기대감이 거론됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 서희건설이 경기도 남양주시 오남읍 일원에 시공하는 아파트 단지 '오남역 서희스타힐스 여의재 1단지'가 현재 일부 잔여 가구를 대상으로 선착순 동·호 지정 계약 절차를 진행하고 있다.
해당 사업지의 전체 건축 규모는 총 1,308세대이며, 내부 주택형은 전용면적 기준 59㎡부터 84㎡까지의 중소형 평형대로 편제됐다. 이 가운데 전용면적 59㎡ 규격의 세대가 전체 물량의 50% 이상을 차지하도록 건축 설계가 적용됐다.
단지 내부 부대시설 제원을 살펴보면, 입주민 주차 편의를 위해 세대당 약 1.3대 비율의 주차 공간 면적이 확보됐다. 아울러 단지 내 거주민 전용 커뮤니티 시설과 단지 외곽을 순환하는 형태의 둘레길 조성이 건축 계획에 포함됐다.
단지 외부의 근거리 인프라 시설로는 양지초등학교, 오남중학교, 오남고등학교 등의 교육 시설이 도보 반경 내에 위치해 있으며, 상업 및 의료 인프라 시설로 대형 마트인 이마트와 남양주 백병원 등이 인접해 있다. 광역 철도망의 경우 수도권 전철 4호선 오남역을 이용할 수 있는 교통 동선이 구축되어 있다.
해당 단지가 속한 남양주 권역 내 주요 지역 인프라 확충 사업으로는 왕숙지구 인근에 들어서는 '남양주왕숙 도시첨단산업단지' 조성 프로젝트가 있다. 해당 부지는 제1판교테크노밸리의 약 1.7배 규모인 약 120만㎡ 면적으로 구획되었으며, 남양주시는 관할 구역 내에 인공지능(AI), 정보통신기술(ICT), 연구개발(R&D) 업종 시설을 유치해 배정할 계획이다. 철도망 부문에서는 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 구축 및 기존 지하철 노선 연장 등의 광역교통 인프라 공사가 관할 지자체 및 관계 부처를 통해 별도로 추진되고 있다.
ohzin@newspim.com