CJ올리브영, 美 매장 7개로 늘린다…샌디에이고 첫 진출

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5개점 추가 출점...K뷰티 브랜드 진출 기회 확대

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ올리브영이 미국 매장을 내년 상반기까지 7개로 늘린다. 로스앤젤레스(LA) 광역권에 매장 4곳을 추가하고 샌디에이고에도 처음 진출한다. 주요 쇼핑몰을 중심으로 판매·체험 공간을 확보해 국내 중소 뷰티 브랜드의 미국 진출을 지원한다는 전략이다.

올리브영은 2027년 상반기까지 캘리포니아주에 신규 매장 5곳을 열 계획이라고 9일 밝혔다. 매장별 개점 일정은 아직 정해지지 않았다.

CJ올리브영 미국 매장 분포 지도 [사진=CJ올리브영 제공]

LA 광역권에서는 어바인 '스펙트럼센터'를 비롯해 사우스베이의 '델아모 패션센터', LA 도심 파머스마켓 인근 '블룸온서드', 오렌지카운티의 '브레아몰'에 입점한다. 샌디에이고에서는 프리미엄 쇼핑몰 '패션밸리'에 매장을 마련한다.

이 가운데 델아모 패션센터와 브레아몰, 패션밸리는 미국 리테일 부동산 기업 사이먼프로퍼티그룹이 운영하는 쇼핑몰이다. 올리브영은 유동인구가 많은 상권에서 현지 소비자와의 접점을 늘릴 계획이다.

출점 확대는 자체 유통망이나 현지 인지도가 부족한 중소·인디 브랜드의 판로 확보와도 맞닿아 있다. 올리브영이 선별한 제품을 미국 매장에서 판매하고 체험하도록 해 신진 브랜드가 소비자 반응을 확인할 기회를 제공한다.

매장은 K뷰티 제품과 사용법을 알리는 공간으로도 활용한다. 선스틱과 선쿠션, 토너패드 등 다양한 제형을 소개하고 피부 관리 순서와 활용법을 안내하는 방식이다.

피부 진단 서비스 '스킨스캔'도 운영하고 있다. 피부 상태를 분석해 고객에게 적합한 제품과 관리법을 안내하는 서비스로, 개점 약 5개월 만인 지난 10월 말 기준 누적 이용 고객이 2만7000여 명으로 집계됐다.

올리브영은 이러한 체험이 한국 화장품에 대한 이해를 높이고, 인지도가 낮은 브랜드나 신상품 구매로 이어질 것으로 기대하고 있다. 향후 미국 사업을 확대하면서 K뷰티와 K웰니스 브랜드의 현지 인지도 확보도 지원할 방침이다.

nrd@newspim.com