100대 기업 여성 임원 491명 역대 최다…비중은 6.6%

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여성 임원 보유 기업 첫 80곳 돌파…삼성전자 80명으로 최다

삼성물산·SK하이닉스 증가 두드러져…1980년 이후 출생 15.5%

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 100대 기업의 여성 임원이 올해 491명으로 역대 최대를 기록했다. 여성 임원을 보유한 기업도 처음으로 80곳을 넘어섰다. 다만 전체 임원 중 여성 비중은 6.6%에 그쳐 대기업의 유리천장이 여전히 두껍다는 평가가 나온다.

기업분석전문 한국CXO연구소는 9일 이 같은 내용의 '2026년 국내 100대 기업 여성 임원 현황 조사' 결과를 발표했다.

조사 대상은 2025년 별도 재무제표 기준 매출 상위 100개 상장사다. 올해 반기보고서에 기재된 사내이사와 미등기임원을 대상으로 했으며 사외이사는 제외했다.

100대기업 여성 임원수 현황 [사진=한국CXO연구소]

조사 결과 여성 임원은 지난해 476명에서 올해 491명으로 15명(3.2%) 증가했다. 2004년 13명에 불과했던 여성 임원은 2013년 114명으로 100명을 넘어섰고, 2022년 403명으로 400명대에 진입했다. 내년에는 500명을 넘어설 가능성도 제기된다.

여성 임원을 한 명 이상 둔 기업은 지난해 79곳에서 올해 81곳으로 늘었다. 2004년 10곳에서 22년 만에 8배 이상 증가한 수치다.

그러나 전체 임원 중 여성 비중은 지난해 6.5%에서 올해 6.6%로 0.1%포인트 높아지는 데 그쳤다. 2019년 3.5%에서 꾸준히 상승했지만 2023년부터 4년 연속 6%대에 머물고 있다.

기업별로는 삼성전자가 80명으로 가장 많았다. 이어 네이버(28명), 현대차(22명), CJ제일제당(21명), 삼성물산(18명), 미래에셋증권(16명) 순이었다.

LG전자와 LG화학은 각각 13명, SK하이닉스와 SK이노베이션은 각각 11명으로 집계됐다. 특히 삼성물산은 지난해 12명에서 18명으로 6명 늘었고, SK하이닉스도 6명에서 11명으로 5명 증가했다.

여성 임원 비중에서는 CJ제일제당이 20.8%, 네이버가 19.7%로 상대적으로 높았다. 삼성전자는 여성 임원 수에서 압도적인 1위였지만 전체 임원 중 여성 비중은 7.2%에 그쳤다. 삼성전자가 과거 제시했던 2020년 여성 임원 비중 10% 목표에도 미치지 못하는 수준이다.

여성 임원의 세대교체도 나타났다. 1974~1976년생이 138명(28.1%)으로 가장 많았고, 1977~1979년생은 129명으로 집계됐다. 1980년 이후 출생자는 76명(15.5%)으로 지난해 11.6%보다 비중이 높아졌다. 단일 출생 연도에서는 1976년생이 49명으로 최다였다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 "최근 2년간 여성 임원 증가 폭이 매년 10명대에 머물며 증가세가 둔화됐다"며 "여성 중간관리자를 체계적으로 육성하고 핵심 보직과 승진 기회를 확대해 임원 후보군을 두텁게 해야 한다"고 말했다.

syu@newspim.com