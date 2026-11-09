[특징주] 호반·조원태 지분 경쟁에 한진칼 강세…우선주 3거래일 연속 상한가

AI 핵심 요약beta
- 한진칼은 9일 호반그룹과 조원태 회장 간 지분 경쟁에 7거래일 연속 상승했다.
- 한진칼우는 9일 29.90% 올라 3거래일 연속 상한가를 기록했다.
- 조원태 회장은 지분 매입 계약으로 지분율을 21.07%까지 높일 예정이다.
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조원태 회장도 370억 규모 지분 매입
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한진칼이 호반그룹과 조원태 한진그룹 회장 간 지분 경쟁이 부각되면서 7거래일 연속 상승세를 이어가고 있다. 우선주인 한진칼우는 3거래일 연속 상한가를 기록했다.
9일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 3분 기준 한진칼은 전 거래일 대비 1만5900원(8.11%) 오른 21만2000원에 거래되고 있다. 같은 시각 한진칼우는 2만4100원(29.90%) 상승한 10만4700원으로 가격제한폭까지 올랐다.
한진칼 주가를 끌어올리는 배경으로는 경영권 경쟁 가능성이 꼽힌다. 호반그룹이 한진칼 지분을 추가 확보해 조 회장 측을 앞서자, 조 회장도 지분 매입에 나서면서 양측의 지분 경쟁이 본격화하는 모습이다.
앞서 지난 4일 호반건설 등 호반그룹 측의 한진칼 지분율은 20.69%로 집계됐다. 조 회장과 특수관계인의 지분율인 20.58%를 0.11%포인트 웃돌면서 호반그룹 측이 최대주주 지위를 확보했다.
조 회장 측도 반격에 나섰다. 조 회장은 이달 2일 한진칼 보통주 32만5000주를 주당 11만4000원에 매입하기로 계약했다. 전체 거래 규모는 370억5000만원이다. 매입이 완료되면 조 회장 측 지분율은 21.07%로 높아져 호반그룹 측 지분율을 다시 웃돌게 된다.
주가 상승세도 이어지고 있다. 한진칼은 지난달 30일 0.08% 오른 데 이어 이달 2일 8.80%, 3일 29.97%, 4일 5.19%, 5일 3.31%, 6일 2.99% 상승 마감했다.
rkgml925@newspim.com