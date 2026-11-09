카카오모빌리티, 엔비디아와 레벨4 자율주행 개발...기아 PBV에 적용

자체 자율주행 기술력 바탕, 글로벌 레벨4 자율주행 시스템 구현

엔비디아 하이페리온 플랫폼·헤일로스 안전 시스템 도입

기아 PBV 적용·서비스화 추진… 글로벌 자율주행 구심점 포부



[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 카카오모빌리티가 글로벌 인공지능(AI) 컴퓨팅 기업 엔비디아(NVIDIA)와 손잡고 레벨4 자율주행 기술 고도화에 나선다.

자체 기술 기반의 도심 실증을 이어가는 동시에 엔비디아와 협력해 대규모 무인 자율주행 상용화를 위한 글로벌 기술 표준 기반을 단계적으로 마련해 나간다는 포부다. 양사는 카카오모빌리티의 자체 자율주행 기술과 엔비디아의 컴퓨팅, 센싱, 안전 기술을 기아의 PBV 차량에 통합하는데 집중할 계획이다.

카카오모빌리티와 엔비디아는 9일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스에서 '자율주행 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결한다고 이날 밝혔다. 김진규 카카오모빌리티 피지컬 AI 부문 부사장, 가우라브 아가왈 엔비디아 자동차 사업부문 수석 디렉터 등 양사 주요 관계자들이 참석한다.

당초 젠슨 황 엔비디아 CEO의 장녀인 매디슨 황 수석이사가 방한해 직접 카카오모빌리티와 만날 예정이었다. 하지만 입국 하루 전인 7일 방한 일정을 전격 취소하며 불발됐다.

카카오모빌리티가 11월 9일(월) 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스에서 엔비디아와 '자율주행 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결한 가운데, 카카오모빌리티 김진규 피지컬 AI 부문 부사장(왼쪽)와 엔비디아 가우라브 아가왈 자동차 사업부문 수석 디렉터(오른쪽)가 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=카카오모빌리티]

카카오모빌리티에 따르면, 이번 협약은 실제 강남 도심 운행으로 입증된 카카오모빌리티의 자율주행 기술력과 모빌리티 플랫폼 역량을 바탕으로 성사됐다. 카카오모빌리티의 독자적 자율주행 AI 모델에 엔비디아의 고성능 컴퓨팅 인프라 공급과 최적화 기술 지원을 더해 글로벌 표준에 부합하는 레벨4 자율주행 시스템을 구현한다는 방침이다.

양사는 이번 기술 협력을 바탕으로 한국 시장에서 안전하고 확장 가능한 레벨4 자율주행 시대를 한층 앞당길 것으로 기대하고 있다. 국내에서 검증된 기술 경쟁력을 바탕으로 중장기적인 글로벌 자율주행 시장 진출 가능성도 열어두고 협력을 이어갈 예정이다.

카카오모빌리티는 인지부터 판단까지 하나의 모델로 연결하는 E2E(End-to-End) 자율주행 AI 기술을 단계적으로 발전시키고 있다. 대규모 AI 연산을 실시간으로 처리할 수 있는 엔비디아 '드라이브 AGX 토르(NVIDIA DRIVE AGX Thor)' 2개를 탑재한 고성능 자율주행 컴퓨팅 유닛(ADCU)을 도입해 연산 성능을 한층 강화할 계획이다.

또 센서와 하드웨어 연결을 최적화하는 엔비디아 하이페리온(Hyperion) 센서 및 컴퓨팅 레퍼런스 아키텍처를 기반으로 레벨4 자율주행을 위한 차량, 센서, ADCU 간 시스템 안정성과 호환성을 확보하고 최적화를 추진할 예정이다.

시스템 이상을 방지하는 엔비디아의 통합 안전 시스템 '엔비디아 헤일로스(NVIDIA Halos)'를 자율주행 소프트웨어 개발 및 검증에 적용해 글로벌 최고 수준의 안전성을 확보한다는 구상이다.

양사는 카카오모빌리티가 지난 7월 기아와 체결한 '자율주행 서비스용 PBV 개발' 파트너십을 바탕으로, 기아 PBV를 기반 차종으로 통합 기술 개발을 우선적으로 추진한다. 카카오모빌리티의 자율주행 소프트웨어, 엔비디아의 AI 컴퓨팅 플랫폼 및 안전 기술이 결합된 자율주행 기술을 기아의 PBV 차량에 우선 구현한다는 계획이다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "이번 엔비디아와의 협력으로 E2E 자율주행 고도화에 속도를 내는 것은 물론, 소프트웨어·부품·완성차를 잇는 글로벌 기술 생태계의 구심점으로서 레벨4 상용화 시대를 준비해나갈 것"이라고 밝혔다.

리시 달 엔비디아 자동차 부문 부사장은 "엔비디아 하이페리온은 레벨4 자율주행 구현에 필요한 센서 및 컴퓨팅 기술 기반을 제공하고, 엔비디아 헤일로스는 기술 개발부터 실제 서비스 적용까지 전 과정에 걸친 포괄적인 안전 체계를 지원한다"며 "양사의 협력을 통해 한국에서 안전하고 확장 가능한 자율주행 서비스 개발을 가속화할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

raul1649@newspim.com